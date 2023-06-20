Primi eksik olana EYT'de 3+1 müjdesi! O kişiler 12 ay süreyle staj sigortasından yararlanacak! SGK 2008-2015 tarihlerini işaretledi! İHYA, yapılandırma...
Emeklilik için eksik primi olanlara önemli açıklamalar geldi. Bu kapsamda 3 tarih öne çıkıyor. 30 Haziran, 3 Temmuz ve 31 Ağustos tarihleri için elinizi çabuk tutun. Doğum, askerlik, avukatlık stajı, yurt dışı çalışma gibi süreler için borçlanma imkanlarından yararlanma hakkı bulunanların birçoğu başvurularını bu ay yapacak. İşte EYT'den yararlanma yolları için kritik adımlar...
20.06.2023 11:18 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:18
Bilindiği üzere EYT kapsamında bulunan sigortalıların emeklilik için prim ve yıl şartını tamamlaması gerekli. Eksik primler için 3 tarihe dikkat çekildi. Peki, kimler emeklilik hakkını kazanabilecek? Eksik primler nasıl tamamlanacak? İşte detaylar...
Borçlanma ve ihya için 30 Haziran, yapılandırma için 3 Temmuz ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu için 31 Ağustos.
Emekli olmak için bir de prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Burada 3 önemli tarih bulunuyor. Borçlanma ve ihya için 30 Haziran, yapılandırma için 3 Temmuz ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu için 31 Ağustos. İşte detayları...