Primi eksik olana EYT’de 3+1 müjdesi! O kişiler 12 ay süreyle staj sigortasından yararlanacak! SGK 2008-2015 tarihlerini işaretledi! İHYA, yapılandırma...

Emekli olmak için bir de prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Burada 3 önemli tarih bulunuyor. Borçlanma ve ihya için 30 Haziran, yapılandırma için 3 Temmuz ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu için 31 Ağustos. İşte detayları...