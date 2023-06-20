ASGARİ ÜCRETTE ZAM BELLİ OLDU! 11.402 TL NETLEŞTİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! %107 zam geldi
Asgari ücret için geri sayım sona eriyor. Son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken zam kararı için taraflar bugün 3. kez bir araya geliyor. Kritik toplantıda bu kez rakam konusunda neticeye varılacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını umut ediyorum." ifadelerine yer vermişti. Gözler bugün yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Asgari ücret açıklandı mı? Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
Milyonların beklediği asgari ücret zammı için kritik 3.toplantı bugün gerçekleşiyor. Net karar için açıklamalar bekleniyor. Peki, Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar haberimizde...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTISI BAŞLIYOR
Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez asgari ücret ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00'de toplanacak.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI SONA ERDİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı gerçekleşti. Toplantıya TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten 5'er kişilik ekip katıldı. Bu toplantıda işçi temsilcisi TÜRK-İş ve işveren temsilcisi TİSK'in rakam dahil talepleri masaya yatırıldı. Hükümet de Mart ayından beri gerçekleştirdiği saha çalışmalarından elde ettiği verileri masaya getirdi.
2. TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMA TÜRK-İŞ'TEN GELDİ
Asgari Tespit Komisyonu 2. toplantısı sona erdi. TÜRK-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar toplantı sonrası ilk açıklamayı yaptı:
"RAKAM OLARAK BİR YERE GELİNMEDİ"
Asgari ücret ve çalışma hayatı üzerinde görüşmeler yaptık. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta 3. defa komisyon toplanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir karara varacak.
TARİH VERİLDİ: BAYRAMDAN ÖNCE BİTECEK
Yeni asgari ücreti Cumhurbakanımız açıklar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilecek.
TÜRKİYE'NİN GÖZÜ KULAĞI SENDİKA BAŞKANLARINDA
İşçi, işveren ve hükümetten oluşan heyetler saat 10'da bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Asgari ücret 2. toplantısı sonrası bu kez saat 14:00'de ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi.