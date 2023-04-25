Primi eksik olana A-B-C planı! SSK, Bağkur’luya 7440 yapılandırma + İHYA fırsatı! EYT’siz 5000 günle emeklilik imkanı da cepte! 2000 sonrası...

Primi eksik olanlar için alternatif yollar bulunuyor. Bağ-Kur prim borcu olanlar bunları yapılandırma kapsamında ödeyerek emekli olurken, primini kendisi yatıranlar da son 1 yıllık günlerini yapılandırmayla geri kazanabililiyor. Peki, kimler yapılandırmaya başvurabilir? İşte detaylar...