22 bin 43 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? e-Devlet ekranı: turkiye.gov.tr! Adalet Bakanlığı personel alımı İL İL branş dağılımı, kontenjanlar, ŞARTLAR!

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı yapacak. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp, 11 Mayıs'ta sona erecek. Branş dağılımına göre; Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere toplam 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Peki 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri, İcra dairesi personel alımı başvuru şartları neler? İşte kadro branş dağılımı, kontenjanlar ve başvuru ekranı: koruma ve güvenlik görevlisi, öğretmen, sağlık memuru, hemşire...