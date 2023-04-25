EMLAK VERGİSİ’NDE KİM, NE ÖDEYECEK? EYT’liler emlak vergisi ödeyecek mi? Emlak vergisinde yapılandırma var mı? İşte örnek hesaplama

Ev, arsa, işyeri gibi gayrimenkuller için sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisinin bu yıla ait ilk taksit ödemeleri 1 Mart itibarıyla başladı, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Ayrıca geçmiş yıllara ilişkin olan emlak vergisi borçları için de yapılandırma fırsatı var. Bunun için de son başvuru tarihi 31 Mayıs. İşte emlak vergisine ilişkin detaylar...