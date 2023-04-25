EMLAK VERGİSİ’NDE KİM, NE ÖDEYECEK? EYT'liler emlak vergisi ödeyecek mi? Emlak vergisinde yapılandırma var mı? İşte örnek hesaplama
Gayrimenkul sahipleri için emlak vergisi dönemi başladı. Mayıs ayına kadar ilk taksitin yatırılması gerekiyor. Geçmiş borçlar için de yapılandırma fırsatı Mayıs ayı sonuna kadar sürecek. Peki hesaplama nasıl yapılacak? EYT'liler de ödeyecek mi? İşte detayları...
Ev, arsa, işyeri gibi gayrimenkuller için sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisinin bu yıla ait ilk taksit ödemeleri 1 Mart itibarıyla başladı, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Ayrıca geçmiş yıllara ilişkin olan emlak vergisi borçları için de yapılandırma fırsatı var. Bunun için de son başvuru tarihi 31 Mayıs. İşte emlak vergisine ilişkin detaylar...
NASIL HESAPLANIYOR?
Emlak vergisi değerlerinin hesabında dikkate alınacak arsa ve arazi değeri metrekare birim değerleri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. İlk yıl herhangi bir artış yapılmadan yeni değerler üzerinden ödeme yapılırken, ara yıllarda ise rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Böylece verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri ortaya çıkıyor. Çıkan sonuçta 1.000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmıyor.
Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda ortaya çıkan bu vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor. İşyerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü, arazilerde büyükşehirlerde binde 2'si, diğer illerde binde 1'i üzerinden hesap yapılıyor.
NE KADAR ARTIYOR?
2022-2025 yılları emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak olan arsa ve arazi metrekare birim değerleri, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49'uncu maddesi çerçevesinde, 30 Haziran 2021 tarihinden önce tespit edilerek karara bağlandı. 2023 yılına ait emlak vergisine esas değerler ise 30 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, bir önceki yıla göre yeniden değerleme nispetinin yarısı oranında yüzde 61,465 artırıldı.