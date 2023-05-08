7.200 PRİM GÜN, 5 yıl ERKEN EMEKLİLİK müjdesi! Çiftçi, Bağ-Kur'lu, emekliye FARK KALKTI!
Başkan Erdoğan, "Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak" diyerek müjdeli haberi duyurdu. Türkiye'nin önde gelen liderlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçük esnafların desteklenmesi amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, küçük esnafların prim ödeme gün sayısının 7 bin 200'e düşürüleceğini duyurdu. Bu kararın, 1 milyon küçük esnafın büyük bir memnuniyetle karşıladığı belirtiliyor.
08.05.2023 09:15 - Son Güncelleme: 08.05.2023 09:15
"KÜÇÜK ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK"
Başkan Erdoğan tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak." ifadeleri kullanıldı.
Bağkur 7200 güne düştü! 7200 prim günüyle emeklilik müjdesini Başkan Erdoğan duyurdu