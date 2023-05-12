Altın, dolar, borsa ve bitcoin seçim sonrasında kaç TL olacak? Her şeyi ardı ardına söyledi! Yeni rekor tarihi geldi!
Türkiye'deki seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, borsa ve bitcoin gibi piyasalar hakkındaki son yorumları ve değerlendirmeleri paylaşıyor. Ayrıca, enflasyon, faiz artırımları ve gelecek tahminleri hakkında da bilgi veriyor. İslam Memiş'e göre, altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam edecek ve seçim süreci gibi belirsizliklerle birlikte daha da artabilir. Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek ve riskleri dengelemek için altına olan taleplerini sürdürmelidir.
İslam Memiş'in dikkat çektiği bir diğer piyasa ise dolar. Dolar, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanmalar göstermeye devam ediyor. Özellikle seçimler öncesi ve sonrasında doların Türk lirası karşısındaki değeri üzerinde belirsizlikler yaşanabilir. İslam Memiş, yatırımcıların dolar/TL paritesindeki hareketliliklere dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte borsa da hareketlenmeye başladı. İslam Memiş, seçim sonuçlarının borsa üzerinde önemli bir etkisi olabileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar, seçimlerin piyasalar üzerindeki etkisini doğru bir şekilde değerlendirmeli ve buna göre stratejilerini oluşturmalıdır. Borsa, belirsizlik dönemlerinde volatilite gösterebilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.
Fed, doları toplarken topladığının üçte ikisini geri veren bir konumda. Diğer merkez bankalarını etkisi altına alan, piyasaya yön verebilen bir Fed var. Dolar endeksi (dxy), 103,50 seviyesine kadar yükselebilir ancak bu son bir sıçrama olacak. Sonrasında ise yol haritası belli: yaz aylarında 92-94 seviyelerine gerileme bekleniyor.
İslam Memiş: Seçim Sonrasında Dolar ve Altın Nasıl Etkilenecek?
Türkiye'de yaklaşan seçimler, piyasalarda belirsizlik yaratırken, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçim sonrası piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Dünya, koronavirüs salgını sonrasında yükselen enflasyonla mücadele ederken, merkez bankalarının faiz artırımı adımları yeni sorunlar doğurdu. Bu noktada Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son videosunda gelecek gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fed, doları toplarken, topladığının üçte ikisini geri veren bir konumda bulunuyor. Diğer merkez bankalarını etkileyen ve piyasaya yön veren bir güç olarak öne çıkıyor. Dolar endeksinin (dxy) 103,50 seviyesine kadar çıkması sürpriz olmayabilir. Ancak bu son bir sıçrama olacak. Ardından yol haritası netleşecek ve yaz aylarında 92-94 seviyelerine gerileme bekleniyor.
Yatırımcıları piyasa hareketlerine karşı bilinçli olmaya teşvik eden İslam Memiş'in uzman görüşleri, 14 Mayıs öncesinde hamlelerini planlamak ve doğru stratejiler belirlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir rehber niteliğindedir. Memiş'in önerilerini dikkate almak, doğru yatırım kararları almak ve riskleri yönetmek adına büyük önem taşımaktadır. Ancak, her yatırım kararı riskler içerir ve piyasa koşulları hızla değişebilir. Bu nedenle, yatırımcılar kendi araştırmalarını yapmalı, farklı kaynaklardan bilgi edinmeli ve finansal danışmanlardan destek almalıdır. İslam Memiş'in uyarıları ve önerileri, yatırımcıların 14 Mayıs öncesinde daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olacaktır.