Altın, dolar, borsa ve bitcoin seçim sonrasında kaç TL olacak? Her şeyi ardı ardına söyledi! Yeni rekor tarihi geldi!

İslam Memiş'in dikkat çektiği bir diğer piyasa ise dolar. Dolar, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanmalar göstermeye devam ediyor. Özellikle seçimler öncesi ve sonrasında doların Türk lirası karşısındaki değeri üzerinde belirsizlikler yaşanabilir. İslam Memiş, yatırımcıların dolar/TL paritesindeki hareketliliklere dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte borsa da hareketlenmeye başladı. İslam Memiş, seçim sonuçlarının borsa üzerinde önemli bir etkisi olabileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar, seçimlerin piyasalar üzerindeki etkisini doğru bir şekilde değerlendirmeli ve buna göre stratejilerini oluşturmalıdır. Borsa, belirsizlik dönemlerinde volatilite gösterebilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.