KOBİ’LERE FAİZSİZ 750 BİN TL! Başkan Erdoğan müjde vermişti! Kim ne kadar alacak? Nasıl başvurulacak? Kuruluş tarihine dikkat! Detaylar belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, deprem bölgesindeki KOBİ'lerin yaralarını saracak yeni desteğin detayları belli oldu. 750 bin liraya varan faizsiz destekten kimler nasıl yararlanacak? Kime, ne kadar verilecek? Hangi şartlar aranacak? Nasıl geri ödenecek? İşte detayları...