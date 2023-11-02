2000-2009 sonrası emeklilik değişti! EYT'den sonra İntibaksız, primle maaşlar dengelenecek! 5000, 6000, 7000 günle SSK, Bağkur'lular...

Ülkemizde emeklilik sistemi üzerine önemli değişiklikler kapıda. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasının ardından, emeklilikte ikinci önemli reform 5 yıllık Kalkınma Planı döneminde hayata geçirilecek. Bu reform, emekli aylık bağlama sisteminin yeniden düzenlenmesini öngörüyor. İşte bu reformun temel özellikleri...
Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasını gösteren 12. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2024- 2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı kapsamında sosyal güvenlikte önemli adımlar atılacak.