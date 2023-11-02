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2000-2009 sonrası emeklilik değişti! EYT'den sonra İntibaksız, primle maaşlar dengelenecek! 5000, 6000, 7000 günle SSK, Bağkur'lular...

Ülke genelinde önemli bir adım atılarak Kalkınma Planı, Meclis tarafından onaylandı. Bu plan, emeklilik sistemi, bireysel emeklilik hesapları ve sosyal yardımlar gibi önemli konularda köklü değişiklikler öngörüyor. Ülkede toplumsal refahının artırılması amacıyla hazırlanan 5 yıllık kalkınma planıyla önemli bir adım atılmaya hazırlanılıyor. Bu planın merkezinde yer alan önemli değişikliklerden biri, emekli aylık bağlama sisteminin köklü bir şekilde yeniden düzenlenmesi. İşte planın temel özellikleri...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 09:33 Güncelleme 02 Kasım 2023, 09:33
2000-2009 sonrası emeklilik değişti! EYT’den sonra İntibaksız, primle maaşlar dengelenecek! 5000, 6000, 7000 günle SSK, Bağkur’lular... 1

Ülkemizde emeklilik sistemi üzerine önemli değişiklikler kapıda. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasının ardından, emeklilikte ikinci önemli reform 5 yıllık Kalkınma Planı döneminde hayata geçirilecek. Bu reform, emekli aylık bağlama sisteminin yeniden düzenlenmesini öngörüyor. İşte bu reformun temel özellikleri...

2000-2009 sonrası emeklilik değişti! EYT’den sonra İntibaksız, primle maaşlar dengelenecek! 5000, 6000, 7000 günle SSK, Bağkur’lular... 2

Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasını gösteren 12. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2024- 2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı kapsamında sosyal güvenlikte önemli adımlar atılacak.

2000-2009 sonrası emeklilik değişti! EYT’den sonra İntibaksız, primle maaşlar dengelenecek! 5000, 6000, 7000 günle SSK, Bağkur’lular... 3

EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci önemli reform hayata geçirilecek. 5 yıllık Kalkınma Planı döneminde emekli aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek.

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