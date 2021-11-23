Piyasada gram altın depremi! 23 Kasım 1-10 ve 20 gram altın fiyatı bugün canlı satış fiyatı kaç TL? 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı

ABD Başkanı Biden'ın bilhassa enflasyon ve petrol rezervlerine dair açıklamalarının varlık fiyatları üstünde etkili olma ihtimalini açıklayan analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat endüstri ve hizmet sektörüne dair Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) bilgilerinin öne çıktığını ifade etti.