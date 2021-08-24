Peynir ekmek gibi gidiyor, satışa çıkar çıkmaz bitiyor! Deprem üstüne deprem! ÖTV sonrası fiyatı düşen SUV modelleri…
İndirimleri kovalayan ve araç almak için hesap kitap yapan vatandaşlar için heyecan dolu günler başladı. ÖTV düzenlemesi sonrası araç fiyatlarında yaşanan değişimlerle birlikte birçok SUV modelinde de 50-70 bin TL arasında fiyat düşüşü yaşandı. Bu nedenle vatandaşlar galericilere adeta akın etti. Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle araç almakta zorlanan vatandaşlar bu fırsatı kaçırmak istemiyor. İşte; Kia, Toyota, Peugeot, Opel, Hyundai, Nissan, Ford, Renault fiyatları!
Çip krizi ve dövizin yükselmesi nedeniyle araç fiyatlarında yaşanan değişim nedeniyle son dönemde araç taleplerinde azalma meydana gelmişti. Ancak son yapılan ÖTV düzenlemesi vatandaşlara adeta bayram ettirdi. Sıfır araçlara talep patlarken, galerilere gelen arabaların 1 gün içerisinde tükendiği öğrenildi. SUV modellerinde de yaklaşık 50 ila 70 bin TL arasında indirim yapıldığı görülüyor. Haberimizden; Kia, Toyota, Peugeot, Opel, Hyundai, Nissan, Ford, Renault yeni fiyatlarına ulaşabilirsiniz!
2021 Model Peugeot 2008
Benzin
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT: 265.622 TL
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 338.000 TL
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack: 352.000 TL
2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp MT: 240.205 TL
2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp MT: 241.038 TL
2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 365.000 TL
2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.2 PureTech EAT8: 360.000 TL
2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.2 PureTech EAT8: 361.000 TL
2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 404.000 TL
2008 GT DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8: 389.000 TL
2008 GT DYNAMIC PLUS 1.2 PureTech 130hp EAT8: 399.000 TL
2008 GT 1.2 PureTech 155hp EAT8: 414.000 TL
2008 GT DYNAMIC 1.2 PureTech 155hp EAT8: 399.000 TL
Dizel
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp 6MT: 324.000 TL
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 361.000 TL
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack: 375.000 TL
2008 ALLURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT: 255.283 TL
2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT: 259.450 TL
2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT: 260.283 TL
2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 388.000 TL
2008 ALLURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi EAT8: 383.000 TL
2008 ALLURE BUSINESS DYNAMIC 1.5 BlueHDi EAT8: 388.000 TL
2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BlueHDi EAT8: 389.000 TL
2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 427.000 TL
2008 GT DYNAMIC 1.5 BlueHDi EAT8: 404.000 TL
2008 GT DYNAMIC PLUS 1.5 BlueHDi EAT8: 414.000 TL
2021 Model Opel Crossland
1.2 130 HP BENZİN MT6 ESSENTIAL: 227.900 TL
1.2 130 HP BENZİN MT6 EDITION: 231.000 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL: 329.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION: 342.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 ELEGANCE: 354.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 ULTIMATE: 374.900 TL
1.5 120 HP DİZEL AT6 ESSENTIAL: 342.900 TL
1.5 120 HP DİZEL AT6 EDITION: 354.900 TL
1.5 120 HP DİZEL AT6 ELEGANCE: 366.900 TL