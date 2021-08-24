Peynir ekmek gibi gidiyor, satışa çıkar çıkmaz bitiyor! Deprem üstüne deprem! ÖTV sonrası fiyatı düşen SUV modelleri…

Çip krizi ve dövizin yükselmesi nedeniyle araç fiyatlarında yaşanan değişim nedeniyle son dönemde araç taleplerinde azalma meydana gelmişti. Ancak son yapılan ÖTV düzenlemesi vatandaşlara adeta bayram ettirdi. Sıfır araçlara talep patlarken, galerilere gelen arabaların 1 gün içerisinde tükendiği öğrenildi. SUV modellerinde de yaklaşık 50 ila 70 bin TL arasında indirim yapıldığı görülüyor. Haberimizden; Kia, Toyota, Peugeot, Opel, Hyundai, Nissan, Ford, Renault yeni fiyatlarına ulaşabilirsiniz!