ÖTV indirimli araçlar fiyat listesi güncellendi! 2021 ÖTV indirimli araç fiyatları tüm markalar!

ÖTV indirimli araç fiyat listesi! 2021 ÖTV indirimli araç fiyatları için yeniden güncelleme yapıldı. Matrah düzenlemesi sonrası vatandaşlar adeta galerilere akın ederken, talep patlaması yaşandı ve araç fiyatları bir anda yere çakıldı. Firmalar da fiyat listelerinde güncelleme yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV kararı sonrası, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarılmıştı. Bu da birçok modelde fiyat düşüşü anlamına gelmişti.