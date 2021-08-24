ÖTV indirimli araçlar fiyat listesi güncellendi! 2021 ÖTV indirimli araç fiyatları tüm markalar!
Araç sahibi olmak ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatlarında büyük bir indirim yaşanmıştı. ÖTV indirimiyle birlikte araçların fiyat listesi güncellenmişti. Tüm markaların indirime gittiği öğrenilirken birçok bayide de araç kalmadığı ve yoğun talep sonrası araçların 1 günde tükendiği belirtiliyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden ÖTV indirimli araçlar hakkında bilgi alabilir ve ÖTV indirimli araç fiyat listesini görüntüleyebilirsiniz!
24.08.2021 18:32
- Son Güncelleme: 24.08.2021 18:32
ÖTV indirimli araç fiyat listesi! 2021 ÖTV indirimli araç fiyatları için yeniden güncelleme yapıldı. Matrah düzenlemesi sonrası vatandaşlar adeta galerilere akın ederken, talep patlaması yaşandı ve araç fiyatları bir anda yere çakıldı. Firmalar da fiyat listelerinde güncelleme yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV kararı sonrası, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarılmıştı. Bu da birçok modelde fiyat düşüşü anlamına gelmişti.