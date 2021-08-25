Toplu sözleşme ile sosyal yardımlar da arttı! Memurlara 429 TL aile yardımı: Emekli tazminatı da 2 bin 560 liraya çıktı
Toplu sözleşmeye zamların yanı sıra sosyal kazanımlar da damgasını vurdu. Öğretmenden hemşireye tüm meslek gruplarına, ek ücretten yardımlara kadar birçok başlıkta önemli iyileştirmeler sağlandı... En düşük maaş 5700 TL'ye kadar çıkarken, emekliye tazminat, engelli çocuğu olana 189 TL, lojmanda yüzde 15 indirim 1900 TL yangın tazminatı, hemşirelere 300 TL destek geldi. İşte detaylar...
25.08.2021 06:23
- Son Güncelleme: 25.08.2021 06:24