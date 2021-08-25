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Toplu sözleşme ile sosyal yardımlar da arttı! Memurlara 429 TL aile yardımı: Emekli tazminatı da 2 bin 560 liraya çıktı

Toplu sözleşmeye zamların yanı sıra sosyal kazanımlar da damgasını vurdu. Öğretmenden hemşireye tüm meslek gruplarına, ek ücretten yardımlara kadar birçok başlıkta önemli iyileştirmeler sağlandı... En düşük maaş 5700 TL'ye kadar çıkarken, emekliye tazminat, engelli çocuğu olana 189 TL, lojmanda yüzde 15 indirim 1900 TL yangın tazminatı, hemşirelere 300 TL destek geldi. İşte detaylar...

25.08.2021 06:23 - Son Güncelleme: 25.08.2021 06:24
Toplu sözleşme ile sosyal yardımlar da arttı! Memurlara 429 TL aile yardımı: Emekli tazminatı da 2 bin 560 liraya çıktı

Son dakika haberi... Hükümet ile memur sendikaları arasında önceki gece imzalanan toplu sözleşmeye maaş artışlarıyla birlikte sosyal kazanımlar da damgasını vurdu. Kamuda çalışan öğretmenden hemşireye bütün meslek gruplarında ek ücretten yardımlara kadar birçok başlıkta önemli iyileşmeler yapıldı.

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Toplu sözleşme ile sosyal yardımlar da arttı! Memurlara 429 TL aile yardımı: Emekli tazminatı da 2 bin 560 liraya çıktı

SABAH'ta yer alan habere göre, Aile bütçesi arttı, eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429 lira oldu. Hükümet ile memur sendikaları arasında önceki gece imzalanan toplu sözleşmedeki kazanımlar şöyle:

Toplu sözleşme ile sosyal yardımlar da arttı! Memurlara 429 TL aile yardımı: Emekli tazminatı da 2 bin 560 liraya çıktı

EMEKLİYE 2560 TL TAZMİNAT:
Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2 bin 438 lira tazminat tutarı 2 bin 560 liraya çıktı.

Toplu sözleşme ile sosyal yardımlar da arttı! Memurlara 429 TL aile yardımı: Emekli tazminatı da 2 bin 560 liraya çıktı

Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429.11 liraya yükseldi. Burs alan, devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesi devam edecek. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulaması konusunda çalışma başlatılacak.

Toplu sözleşme ile sosyal yardımlar da arttı! Memurlara 429 TL aile yardımı: Emekli tazminatı da 2 bin 560 liraya çıktı

HEMŞİRELERE 300 LİRA:

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