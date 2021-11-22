Petrol Ofisi ve BP'den akıllara zarar kampanya! 30 Kasım'a kadar geçerli! Benzin, Motorin, LPG satın alan araç sürücüleri...
Petrol Ofisi ve BP'den benzin alanlara müjde! Otomobil sahipleri için kampanya başlatıldı. Araç sahipleri için güzel haber geldi. Akaryakıt kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar Petrol Ofisi ve BP'nin kampanya duyurusuna çok sevinecek. BP'den Benzin, Motorin, LPG Alanlara 40 TL, Petrol Ofisi 30 TL puan hediye! 30 Kasım'a kadar yani önümüzdeki 8 gün boyunca geçerli olacak indirimden yararlanmak isteyenler için kampanyanın detayları haberimizde!
BP ve Petrol Ofisi ayrı ayrı akaryakıt alacaklar için başlattıklarını duyurdu. Düzenli akaryakıt alışverişi yapanlar kazanıyor! Buna göre Petrol Ofisi'nden üçüncü 100 TL LPG alımında 30 TL Değerinde Positive Puan hediye edilecek. BP istasyonlarından ise tek seferde ve farklı günlerde gerçekleştirilecek 125 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişine, 40 TL değerinde MaxiPuan verilecek. İşte Benzin, Motorin, LPG satın alan araç sürücüleri için geçerli kampanyanın detayları...
PETROL OFİSİ KAMPANYASI!
Petrol Ofisi akaryakıt alımları için otomobil sürücülerinin ilgisini çeken kampanya duyurusunda bulundu.
Kampanyadan yararlanabilmek için plakanızı kaydettikten sonra, istasyonda ilk yakıt alımınızda marketlerinde yer alan POS'larda plakanızı doğrulayın. Plakanızı doğruladıktan sonra, artık aracınızla istasyonlarda yaptığınız tüm alımlarınızdan otomatik olarak puan kazanır ve kampanyalardan faydalanırsınız.