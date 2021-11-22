Petrol Ofisi ve BP’den akıllara zarar kampanya! 30 Kasım’a kadar geçerli! Benzin, Motorin, LPG satın alan araç sürücüleri...

BP ve Petrol Ofisi ayrı ayrı akaryakıt alacaklar için başlattıklarını duyurdu. Düzenli akaryakıt alışverişi yapanlar kazanıyor! Buna göre Petrol Ofisi'nden üçüncü 100 TL LPG alımında 30 TL Değerinde Positive Puan hediye edilecek. BP istasyonlarından ise tek seferde ve farklı günlerde gerçekleştirilecek 125 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişine, 40 TL değerinde MaxiPuan verilecek. İşte Benzin, Motorin, LPG satın alan araç sürücüleri için geçerli kampanyanın detayları...