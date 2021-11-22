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Günlük 900 lira kazanıyorlar! Türkiye'nin birçok ilinden toplanan kurbağalar Avrupa'ya ihraç ediliyor

Türk mutfağında yeri olmasada kurbağa Avrupa'da ciddi oranda tüketiliyor. Türkiye'de Edirne ve Hatay başta olmak üzere birçok illerde oldukça meşakkatli olan kurbağa avcılığı yapılıyor. Türkiye'de avlanan kurbağalar Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bazı günler 30 kiloya yakın kurbağa yakalayanlar yakaladıkları kurbağaların kilosunu 30 liradan satıp günlük 900 lira kazanabiliyorlar. İşte Türkiye'deki kurbağa avcıları ve detaylar...

AA
22.11.2021 14:46 - Son Güncelleme: 22.11.2021 14:47
Günlük 900 lira kazanıyorlar! Türkiye’nin birçok ilinden toplanan kurbağalar Avrupa’ya ihraç ediliyor

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bin bir zahmetle toplanan kurbağalar, Avrupa mutfaklarındaki menülerde yerini alıyor. Anadolu'nun pek çok şehrinde yapılan kurbağa avcılığında Edirne ve Hatay başat kentlerden sayılıyor.

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Günlük 900 lira kazanıyorlar! Türkiye’nin birçok ilinden toplanan kurbağalar Avrupa’ya ihraç ediliyor

Edirne'de kış mevsiminde gündüz Hatay'da ise gece avcılığıyla yakalanan kurbağalar ihracat kalemleri arasında yer alıyor.

Meşakkatli avcılıkta ustalığını babalarından öğrenen yeni nesil avcılar çeşitli nedenlerle azalan kurbağa popülasyonuna rağmen mesleği sürdürmek adına mücadelelerine devam ediyor.

Günlük 900 lira kazanıyorlar! Türkiye’nin birçok ilinden toplanan kurbağalar Avrupa’ya ihraç ediliyor

KİLOGRAMI 30 LİRA
Edirne'de çeltiğin yoğun olarak yetiştirildiği İpsala ve Meriç ilçelerinde tarla ile sulama kanallarından avcılar tarafından toplanan kurbağalar Avrupa mutfaklarının menülerinde yer buluyor.

Meriç'in Kadıdondurma köyü de kurbağa toplayıcılığının yoğun olarak yapıldığı yerler arasında bulunuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla köy meydanında toplanan avcılar, minibüse binerek çeltik arazilerinin yolunu tutuyor.

Günlük 900 lira kazanıyorlar! Türkiye’nin birçok ilinden toplanan kurbağalar Avrupa’ya ihraç ediliyor

Belirledikleri bölgede araçtan inen avcılar, kasık çizmelerini giyip kepçelerini ellerine alarak çeltik arazilerindeki su kanallarında nasiplerini aramaya başlıyor.

Kanala kurbağa yakalamada kullandıkları kepçeyi sokan avcılar, bir yandan da suyu ayaklarıyla karıştırarak dipteki kurbağaları kepçeyle almaya çalışıyor.

Günlük 900 lira kazanıyorlar! Türkiye’nin birçok ilinden toplanan kurbağalar Avrupa’ya ihraç ediliyor

Kurbağacıların avlanması yaklaşık 5 saat sürüyor. En az 30 kurbağa 1 kilogram geliyor. Yakalanan kurbağalar, köyde kilosu 30 liradan aracıya satılıyor.

Aracı tarafından havuzlarda toplanan kurbağalar, boylarına göre ayrılıp canlı olarak filelere doldurularak ihracatçı firmaya gönderiliyor.

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