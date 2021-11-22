Günlük 900 lira kazanıyorlar! Türkiye'nin birçok ilinden toplanan kurbağalar Avrupa'ya ihraç ediliyor
Türk mutfağında yeri olmasada kurbağa Avrupa'da ciddi oranda tüketiliyor. Türkiye'de Edirne ve Hatay başta olmak üzere birçok illerde oldukça meşakkatli olan kurbağa avcılığı yapılıyor. Türkiye'de avlanan kurbağalar Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bazı günler 30 kiloya yakın kurbağa yakalayanlar yakaladıkları kurbağaların kilosunu 30 liradan satıp günlük 900 lira kazanabiliyorlar. İşte Türkiye'deki kurbağa avcıları ve detaylar...
Edirne'de kış mevsiminde gündüz Hatay'da ise gece avcılığıyla yakalanan kurbağalar ihracat kalemleri arasında yer alıyor.
Meşakkatli avcılıkta ustalığını babalarından öğrenen yeni nesil avcılar çeşitli nedenlerle azalan kurbağa popülasyonuna rağmen mesleği sürdürmek adına mücadelelerine devam ediyor.
KİLOGRAMI 30 LİRA
Edirne'de çeltiğin yoğun olarak yetiştirildiği İpsala ve Meriç ilçelerinde tarla ile sulama kanallarından avcılar tarafından toplanan kurbağalar Avrupa mutfaklarının menülerinde yer buluyor.
Meriç'in Kadıdondurma köyü de kurbağa toplayıcılığının yoğun olarak yapıldığı yerler arasında bulunuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla köy meydanında toplanan avcılar, minibüse binerek çeltik arazilerinin yolunu tutuyor.
Belirledikleri bölgede araçtan inen avcılar, kasık çizmelerini giyip kepçelerini ellerine alarak çeltik arazilerindeki su kanallarında nasiplerini aramaya başlıyor.
Kanala kurbağa yakalamada kullandıkları kepçeyi sokan avcılar, bir yandan da suyu ayaklarıyla karıştırarak dipteki kurbağaları kepçeyle almaya çalışıyor.