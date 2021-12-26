Pazartesi geldi BİM güncel indirimli ürünlerini değiştirdi! Fiyatlarda harekete geçildi! Yeni aktüel ürünler kataloğunda gıda ürünleri 6,50 TL'den...

BİM aktüel ürünler kataloğunu her hafta güncelliyor. Bu hafta için de envai çeşit ürün aktüel kataloğunda sergilendi. Yeni haftaya girilmesiyle indirimli ürünler de değişti. Peki bu hafta boyunca BİM'de hangi ürünler indirimden satılacak. Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler, spor aletleri, çeyiz ürünleri ve daha pek çok üründe indirim yapıldı. Vatandaşlar markete gitmeden mutlaka aktüel kataloğunu incelemeli. 10 TL altından başlayan ürünlerin tam listesi haberimizde...