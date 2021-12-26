Pazartesi geldi BİM güncel indirimli ürünlerini değiştirdi! Fiyatlarda harekete geçildi! Yeni aktüel ürünler kataloğunda gıda ürünleri 6,50 TL'den...
BİM'in yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni aktüel ürünler kataloğunda ürünler 6,50 TL'den başlıyor. Katalogda Kaanlar Peynir Beyaz Çiftlik 38, 90 TL, Piliç Kasap Köfte 17, 50 TL, Dana Kangal Sucuk 19, 90 TL, Dilimli Siyah Zeytin 12,90 TL, Linguine Makarna 6,25 TL olarak göze çarpıyor. Teknoloji, elektronik ürünlerde de Buharlı Yüz Temizleme Cihazı 129,00 TL, Fakir Kaave Türk Kahvesi Makinesi 389,00 TL, Katlanır Akıllı Koşu Bandı 2.499,00 TL olarak boy gösteriyor. İşte BİM'in 1 Ocak'a kadar devam edecek indirimleri...
26.12.2021 13:05
- Son Güncelleme: 26.12.2021 13:05
BİM aktüel ürünler kataloğunu her hafta güncelliyor. Bu hafta için de envai çeşit ürün aktüel kataloğunda sergilendi. Yeni haftaya girilmesiyle indirimli ürünler de değişti. Peki bu hafta boyunca BİM'de hangi ürünler indirimden satılacak. Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler, spor aletleri, çeyiz ürünleri ve daha pek çok üründe indirim yapıldı. Vatandaşlar markete gitmeden mutlaka aktüel kataloğunu incelemeli. 10 TL altından başlayan ürünlerin tam listesi haberimizde...