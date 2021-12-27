9.000 dolar maaşla harıl harıl işçi aranıyor! Yurt dışında çalışmak isteyenlere yeni fırsat! Şoför, inşaatçı, aşçı, vasıfsız eleman...

Yurt dışında dolgun maaşla iş arayan vatandaşlara güzel haber ABD ve Avrupa kıtasından geldi. Aralarında Almanya, Kanada, Danimarka, Finlandiya'nın bulunduğu ülkelerde bir çok farklı mesleklerde personel iş ilanları yayınlandı. Bu ülkelerde çalışanlara aylık 9.000 dolara kadar maaş verilecek. Ülkelerin bazıları ayrıca personellerine kalacak yer de temin edecek. En çok açık bulunan kadroları da aşçı, temizlik personelleri, vasıfız personel, inşaatçı, şoför gibi meslek grupları oluşturuyor. İşte detaylar...