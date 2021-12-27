4 bin 253 TL ile ev kredisi hesapla! 2022'de ayda 3 bine yakın taksit ödeme sözü verenlere... Yeni asgari ücretle ne kadar konut kredisi çekilir?
Yeni asgari ücretle ne kadar konut kredisi çekilir? Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak verilmeye başlanacak. Asgari ücret zammıyla birlikte milyonlarca kişi kollarını sıvadı ve Yeni asgari ücretle ne kadar konut kredisi çekilir? sorusunun yanıtı için araştırmalara koyuldu. 4 bin 253 TL ile ev kredisi hesaplamak çok kolay! Bankalar sabit geliri olan vatandaşlara ortalama aynı kredi çıkarıyor. En yüksek limitten kredi çekmek isteyen asgari ücretlilere yaklaşık 200- 300 bin TL arası bir miktar çıkıyor. Detaylar şöyle;
2022 yılı için asgari ücret 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Yeni zamla birlikte ev almak isteyen vatandaşlar konut kredisi için hesaplamalara girişti. Kredi limiti hesaplanırken çalışanın kazancın belli oranının konut kredisi taksiti olarak kullanılması ve aksit tutarının 120 ay vadeli toplam tutarından bankaların faiz oranlarının çıkarılması dikkate alınır. Ayda 3 bin TL gibi bir taksit ödeme sözü verenler 200.000 TL konut kredisi çekebilirler. İşte detaylar...
Asgari ücretin değişmesiyle gözler konut kredilerine çevrildi. Özellikle ev alma hayali kuranlar belirlenen bu asgari ücretle ne kadar konut kredisi çekebileceklerini öğrenmek istiyor. Peki 2022'de en fazla ne kadar ev kredisi çekilebilecek?
4 BİN 253 TL ASGARİ ÜCRETLE KONUT KREDİSİ LİMİT HESABI
Asgari ücretle çalışanlar sabit gelir almakta. Dolayısıyla her ay aynı ücreti alan vatandaşların kullanabilecekleri konut kredisi için hesap formülü aynı.