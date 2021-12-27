4 bin 253 TL ile ev kredisi hesapla! 2022'de ayda 3 bine yakın taksit ödeme sözü verenlere... Yeni asgari ücretle ne kadar konut kredisi çekilir?

2022 yılı için asgari ücret 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Yeni zamla birlikte ev almak isteyen vatandaşlar konut kredisi için hesaplamalara girişti. Kredi limiti hesaplanırken çalışanın kazancın belli oranının konut kredisi taksiti olarak kullanılması ve aksit tutarının 120 ay vadeli toplam tutarından bankaların faiz oranlarının çıkarılması dikkate alınır. Ayda 3 bin TL gibi bir taksit ödeme sözü verenler 200.000 TL konut kredisi çekebilirler. İşte detaylar...