Patlama yaşandı! Adeta alev aldı! Parası olan yaşadı! 40.000 TL 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi

Son dönemde ciddi bir faiz yarışı amacıyla giren bankaların alakalı hesaplarında bir süredir yükseliş var. Türk Lirası üzerinden kazanç elde etmek ve en yüksek faiz getirisi ile kazancını katlamak isteyenler en çok bakın hangi bankaları tercih etti? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar…