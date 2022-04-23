RAMAZAN İMSAKİYE
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Patlama yaşandı! Adeta alev aldı! Parası olan yaşadı! 40.000 TL 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi

Peş peşe açıklandı. Patlama yaşandı. Parası olan bankaların yolunu tutmuş durumda. 32 günlük vadeli mevduat hesapları TL birikimini değerlendirmek isteyenlerin ceplerini parayla doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz zamanlarda kur korumalı TL mevduat hesaplarında 90 günde ne kadar kazandırdığına dair verilerin açıklanmasının sonrasında tekrar yükselen talep, günlük vadeli hesapların kullanımın da yaygınlaşmasına zemin hazırlamayı başarıyor.

takvim.com.tr
23.04.2022 14:16 - Son Güncelleme: 23.04.2022 14:16
Patlama yaşandı! Adeta alev aldı! Parası olan yaşadı! 40.000 TL 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi

Son dönemde ciddi bir faiz yarışı amacıyla giren bankaların alakalı hesaplarında bir süredir yükseliş var. Türk Lirası üzerinden kazanç elde etmek ve en yüksek faiz getirisi ile kazancını katlamak isteyenler en çok bakın hangi bankaları tercih etti? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Patlama yaşandı! Adeta alev aldı! Parası olan yaşadı! 40.000 TL 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi

Kur Korumalı Mevduat Hesabı Baya Kazandırdı

Kur korumalı TL mevduat üzerinden birikimlerini değerlendirenler ciddi bir kâr elde ettiler. İlk 3 ay vadelerinin sona gelmesinin sonrasında belirtiler oranlara göre elde edilen kazancın kur farkı nedeniyle bir hayli yüksek bulunduğu aktarıldı.

Patlama yaşandı! Adeta alev aldı! Parası olan yaşadı! 40.000 TL 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi

100.000 TL'lik KKM hesabı ile birikimlerini değerlendirmek isteyen bir vatandaş amacıyla oluşturulan misal hesaplamada, senelik %17 azami faiz seviyesi üzerinden normalde 3 ay sonucunda 4.284 TL ödeme yapılacaktı.

Patlama yaşandı! Adeta alev aldı! Parası olan yaşadı! 40.000 TL 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi

Fakat dolar/TL'nin 14,82 olmasının sonrasında bu vatandaşlara 20.000 TL ödeme yapılacak. Aradaki fark ise 15.716 TL'nin hazine doğrultusundan karşılanacak.

Patlama yaşandı! Adeta alev aldı! Parası olan yaşadı! 40.000 TL 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi

32 Günlük 40.000 TL En Yüksek Faiz Veren Bankalar

Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz: %18,00
Net Kazanç: 599,67 TL

Odeabank
Oksijen Dinamik Hesap
Faiz: %18,25
Net Kazanç: 608,00 TL

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