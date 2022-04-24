RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 🔔Ramazan Bayramı'na özel fiyatlarla evlerinize geliyor! 📢Ayçiçek yağı, toz şeker, süt, çay indirimleri için son 2 gün! 📌ŞOK aktüel katalogta bayram şekerleri, çikolataları...

🔔Ramazan Bayramı'na özel fiyatlarla evlerinize geliyor! 📢Ayçiçek yağı, toz şeker, süt, çay indirimleri için son 2 gün! 📌ŞOK aktüel katalogta bayram şekerleri, çikolataları...

Tüm illerden vatandaşlar marketlerin fiyatlarını yakından inceliyor ve temel gıda ürünlerini uygun fiyata almak istiyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak edilirken Ramazan Bayramı'na da az bir zaman kaldı ve şeker, çikolata fiyatlarının ne kadara satıldığı merak konusu oluyor. Birçok ürün Ramazan Bayramı'na özel fiyatlarla evlerinize geliyor. Ayçiçek yağı, toz şeker, süt, çay indirimleri için son 3 gün ve yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Market şubelerini ziyaret etmeden önce haberimizin içeriğinden ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

24.04.2022 12:05 - Son Güncelleme: 24.04.2022 12:05
📢Ayçiçek yağı, toz şeker, süt, çay indirimleri için son 3 gün! 🔔Ramazan Bayramı’na özel fiyatlarla evlerinize geliyor! 📌ŞOK aktüel katalogta bayram şekerleri, çikolataları...

Tüm illerden vatandaşlar marketlerin fiyatlarını yakından inceliyor ve temel gıda ürünlerini uygun fiyata almak istiyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak edilirken Ramazan Bayramı'na da az bir zaman kaldı ve şeker, çikolata fiyatlarının ne kadara satıldığı merak konusu oluyor. Birçok ürün Ramazan Bayramı'na özel fiyatlarla evlerinize geliyor. Ayçiçek yağı, toz şeker, süt, çay indirimleri için son 2 gün ve yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Market şubelerini ziyaret etmeden önce haberimizin içeriğinden ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
📢Ayçiçek yağı, toz şeker, süt, çay indirimleri için son 3 gün! 🔔Ramazan Bayramı’na özel fiyatlarla evlerinize geliyor! 📌ŞOK aktüel katalogta bayram şekerleri, çikolataları...

Karmen çikolata çeşitleri

📢Ayçiçek yağı, toz şeker, süt, çay indirimleri için son 3 gün! 🔔Ramazan Bayramı’na özel fiyatlarla evlerinize geliyor! 📌ŞOK aktüel katalogta bayram şekerleri, çikolataları...

Kent Assortment /Elegan
/Tofy ï 375 gr

📢Ayçiçek yağı, toz şeker, süt, çay indirimleri için son 3 gün! 🔔Ramazan Bayramı’na özel fiyatlarla evlerinize geliyor! 📌ŞOK aktüel katalogta bayram şekerleri, çikolataları...

Ülker Ece Bütün Fındıklı
Sütlü Çikolata ï 455 gr

📢Ayçiçek yağı, toz şeker, süt, çay indirimleri için son 3 gün! 🔔Ramazan Bayramı’na özel fiyatlarla evlerinize geliyor! 📌ŞOK aktüel katalogta bayram şekerleri, çikolataları...

Lokum Aşkı
• 300 gr • Special

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