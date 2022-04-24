🔔Ramazan Bayramı'na özel fiyatlarla evlerinize geliyor! 📢Ayçiçek yağı, toz şeker, süt, çay indirimleri için son 2 gün! 📌ŞOK aktüel katalogta bayram şekerleri, çikolataları...

Tüm illerden vatandaşlar marketlerin fiyatlarını yakından inceliyor ve temel gıda ürünlerini uygun fiyata almak istiyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak edilirken Ramazan Bayramı'na da az bir zaman kaldı ve şeker, çikolata fiyatlarının ne kadara satıldığı merak konusu oluyor. Birçok ürün Ramazan Bayramı'na özel fiyatlarla evlerinize geliyor. Ayçiçek yağı, toz şeker, süt, çay indirimleri için son 2 gün ve yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Market şubelerini ziyaret etmeden önce haberimizin içeriğinden ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.