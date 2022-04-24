Prim günü eksik olanlar da yararlanabiliyor! 📢6 yıl erken emeklilik mümkün! 📣Borçlanma yoluyla erken emekli olabilirsiniz, işte 7 formül...
Milyonlarca vatandaş aktif çalışma hayatının ardından emekli olacağı günün hayaliyle yanıp tutuşuyor ve 6 yıl erken emekli olabilmek için hangi şartların gerekli olduğunu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi erkene çekmek mümkün olabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanmaları bu noktada ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. Peki primi eksik olanlar nasıl yararlanıyor, borçlanma yoluyla nasıl emekli olunuyor, 7 formül ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Milyonlarca vatandaş aktif çalışma hayatının ardından emekli olacağı günün hayaliyle yanıp tutuşuyor ve 6 yıl erken emekli olabilmek için hangi şartların gerekli olduğunu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi erkene çekmek mümkün olabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanmaları bu noktada ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. Peki primi eksik olanlar nasıl yararlanıyor, borçlanma yoluyla nasıl emekli olunuyor, 7 formül ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
15 YIL VE 3600 GÜN
1. ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.
2. ASKERLİK ÖNE ÇEKER: Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.
Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.
3. 10 YIL PRİM YETİYOR: Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.