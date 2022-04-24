Prim günü eksik olanlar da yararlanabiliyor! 📢6 yıl erken emeklilik mümkün! 📣Borçlanma yoluyla erken emekli olabilirsiniz, işte 7 formül...

Milyonlarca vatandaş aktif çalışma hayatının ardından emekli olacağı günün hayaliyle yanıp tutuşuyor ve 6 yıl erken emekli olabilmek için hangi şartların gerekli olduğunu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi erkene çekmek mümkün olabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanmaları bu noktada ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. Peki primi eksik olanlar nasıl yararlanıyor, borçlanma yoluyla nasıl emekli olunuyor, 7 formül ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.