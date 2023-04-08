RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Parayı tam 12'den vuracak meslekler belli oldu! ATM'den çil çil para yağacak! 2030 yılına iyi odaklanın! Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönebilirsiniz!

Parayı tam 12'den vuracak meslekler belli oldu! ATM'den çil çil para yağacak! 2030 yılına iyi odaklanın! Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönebilirsiniz!

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte yeni meslekler ortaya çıkıyor ve bu durum gençlerin gelecekte yapacakları meslekleri seçerken dikkate almaları gereken önemli bir faktör haline geliyor. Üstelik uzmanlar 2030 yılına kadar pek çok yeni mesleğin daha ortaya çıkacağını öngörüyor. Bu bağlamda geleceğin en çok kazandıran mesleklerini sizler için derledik.

08.04.2023 13:09 - Son Güncelleme: 08.04.2023 13:09
Parayı tam 12’den vuracak meslekler belli oldu! ATM’den çil çil para yağacak! 2030 yılına iyi odaklanın! Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönebilirsiniz!

Parayı tam 12'den vuracak meslekler belli oldu. ATM'den çil çil para yağacak. 2030 yılına iyi konsantre olun. Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönebilirsiniz. Geleceğin meslekleri gençlerin en çok merak ettiği konuların başında bulunuyor. Üniversiteye hazırlanan gençler gelecekte hem kolay iş bulabileceği hem de yüksek maaş alabileceği meslekleri tercih etmek istiyor. Uzmanlar 2030 yılına kadar pek çok yeni mesleğin daha ortaya çıkacağını ifade ediyor.

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Parayı tam 12’den vuracak meslekler belli oldu! ATM’den çil çil para yağacak! 2030 yılına iyi odaklanın! Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönebilirsiniz!

1- OYUN GELİŞTİRİCİLİĞİ

Oyun geliştiriciliği, günümüzde çok popüler olan bir meslek haline geldi.

Parayı tam 12’den vuracak meslekler belli oldu! ATM’den çil çil para yağacak! 2030 yılına iyi odaklanın! Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönebilirsiniz!

İşletmelerin ve kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik oyunlar geliştirmek için çalışan oyun geliştiricileri, bu alanda kendilerini geliştirdikçe 35 ila 90 bin TL arasında bir maaş alabiliyorlar.

Parayı tam 12’den vuracak meslekler belli oldu! ATM’den çil çil para yağacak! 2030 yılına iyi odaklanın! Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönebilirsiniz!

2- YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ

Yapay zeka mühendisliği, gelecekte oldukça önemli bir meslek haline gelecek.

Parayı tam 12’den vuracak meslekler belli oldu! ATM’den çil çil para yağacak! 2030 yılına iyi odaklanın! Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönebilirsiniz!

Yapay zeka uygulamalarının hızla artması nedeniyle bu alanda çalışacak olan mühendisler, 60 ila 90 bin TL arasında bir maaş alabilirler.

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