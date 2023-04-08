Parayı tam 12'den vuracak meslekler belli oldu! ATM'den çil çil para yağacak! 2030 yılına iyi odaklanın! Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönebilirsiniz!
Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte yeni meslekler ortaya çıkıyor ve bu durum gençlerin gelecekte yapacakları meslekleri seçerken dikkate almaları gereken önemli bir faktör haline geliyor. Üstelik uzmanlar 2030 yılına kadar pek çok yeni mesleğin daha ortaya çıkacağını öngörüyor. Bu bağlamda geleceğin en çok kazandıran mesleklerini sizler için derledik.
08.04.2023 13:09 - Son Güncelleme: 08.04.2023 13:09
Parayı tam 12'den vuracak meslekler belli oldu. ATM'den çil çil para yağacak. 2030 yılına iyi konsantre olun. Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönebilirsiniz. Geleceğin meslekleri gençlerin en çok merak ettiği konuların başında bulunuyor. Üniversiteye hazırlanan gençler gelecekte hem kolay iş bulabileceği hem de yüksek maaş alabileceği meslekleri tercih etmek istiyor. Uzmanlar 2030 yılına kadar pek çok yeni mesleğin daha ortaya çıkacağını ifade ediyor.
2- YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ
Yapay zeka mühendisliği, gelecekte oldukça önemli bir meslek haline gelecek.