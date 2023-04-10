300.000 TL kredinin Ziraat, Akbank, İş Bankası, Garanti, Halkbank taksitleri ve faiz oranları! Taşıt kredilerinde hesaplama ters düz oldu!

Buna göre, fiyatı 400.000 TL'ye kadar olan otomobiller için 48 aya kadar vade ile taşıt kredisi veriliyordu. Ancak Nisan 2023 fiyatlarına göre 400.000 TL'nin altında sıfır kilometre araba bulunmamaktadır. Dolayısıyla, artık 400.000 TL ile 800.000 TL arasında değeri olan otomobillere 36 aya kadar vade ile taşıt kredisi verilebiliyor.