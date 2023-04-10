Son kez uyardı! Bir daha düşünün! Gram altın fiyatları için net tarih verildi! 1500 TL olacak! Kimse beklemiyordu! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın, yüzyıllardır insanların güvenli limanı olarak tercih ettiği bir yatırım aracıdır. Son dönemlerde ise, küresel ekonomik belirsizliklerin artması ve dünya genelindeki pandemi süreci nedeniyle altın fiyatları daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle, yatırımcılar altındaki hareketliliği yakından takip ediyor ve altın fiyatlarındaki değişimlerden etkilenmek istemiyor. Ons altın ve gram altındaki hareketlilik ile ABD'de açıklanacak verilere ilişkin alım fırsatları değerlendirilirken, yatırımcıların aklındaki en önemli soru ise, "Şu anda altın almak mantıklı mı?" şeklinde özetlenebilir.