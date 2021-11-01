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Haberler Ekonomi Paraya sıkışan hemen çekiyor! 2021 Kasım ayı ihtiyaç kredisi faizleri güncellendi! En düşük maliyetli kredi veren bankalar belli oldu

Paraya sıkışan hemen çekiyor! 2021 Kasım ayı ihtiyaç kredisi faizleri güncellendi! En düşük maliyetli kredi veren bankalar belli oldu

Kasım ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda İş Bankası, En para, İNG Bank, TEB ve QNB Finansbank düşük faizli ihtiyaç kredisi veriyor. En düşük faiz oranı yüzde 1.35 civarında oluyor. Kredi kullanabilmeniz için, bankanızın sizden istediği birtakım şartlar vardır. (kredi notu, sicil) Bu şartları sağladığınız süre kredi kullanmanıza engel olacak hiçbir hal yoktur ve bir son derece kanal üstünden gerekseme kredisine başvuru yapabilirsiniz.

takvim.com.tr
01.11.2021 11:54 - Son Güncelleme: 01.11.2021 11:54
Paraya sıkışan hemen çekiyor! 2021 Kasım ayı ihtiyaç kredisi faizleri güncellendi! En düşük maliyetli kredi veren bankalar belli oldu

Nakit paraya gereksinimi olanlar bankaların düşük limitli gereksinim kredisi faiz oranları ile yüksek limitli gereksinim kredisi faiz oranlarını haberlerimizde verdik. İhtiyaç kredisi faiz miktarlarında en düşük miktar ise yüzde 1.35 bandında yer alıyor. İşte bütün bankaların güncel gereksinim kredisi faiz oranları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Paraya sıkışan hemen çekiyor! 2021 Kasım ayı ihtiyaç kredisi faizleri güncellendi! En düşük maliyetli kredi veren bankalar belli oldu

KASIM AYI EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI VEREN BANKALAR

20.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,35

Aylık Taksit

737,58 TL

Toplam Ödeme

26.652,88 TL

Paraya sıkışan hemen çekiyor! 2021 Kasım ayı ihtiyaç kredisi faizleri güncellendi! En düşük maliyetli kredi veren bankalar belli oldu

TEB - Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,59 %1,36

Aylık Taksit

739,04 TL

Toplam Ödeme

26.705,44 TL

Paraya sıkışan hemen çekiyor! 2021 Kasım ayı ihtiyaç kredisi faizleri güncellendi! En düşük maliyetli kredi veren bankalar belli oldu

QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,39

Aylık Taksit

743,43 TL

Toplam Ödeme

26.863,48 TL

Paraya sıkışan hemen çekiyor! 2021 Kasım ayı ihtiyaç kredisi faizleri güncellendi! En düşük maliyetli kredi veren bankalar belli oldu

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,60

Aylık Taksit

774,61 TL

Toplam Ödeme

27.985,96 TL

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