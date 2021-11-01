Paraya sıkışan hemen çekiyor! 2021 Kasım ayı ihtiyaç kredisi faizleri güncellendi! En düşük maliyetli kredi veren bankalar belli oldu
Kasım ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda İş Bankası, En para, İNG Bank, TEB ve QNB Finansbank düşük faizli ihtiyaç kredisi veriyor. En düşük faiz oranı yüzde 1.35 civarında oluyor. Kredi kullanabilmeniz için, bankanızın sizden istediği birtakım şartlar vardır. (kredi notu, sicil) Bu şartları sağladığınız süre kredi kullanmanıza engel olacak hiçbir hal yoktur ve bir son derece kanal üstünden gerekseme kredisine başvuru yapabilirsiniz.
01.11.2021 11:54
- Son Güncelleme: 01.11.2021 11:54
Nakit paraya gereksinimi olanlar bankaların düşük limitli gereksinim kredisi faiz oranları ile yüksek limitli gereksinim kredisi faiz oranlarını haberlerimizde verdik. İhtiyaç kredisi faiz miktarlarında en düşük miktar ise yüzde 1.35 bandında yer alıyor. İşte bütün bankaların güncel gereksinim kredisi faiz oranları.