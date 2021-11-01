Paraya sıkışan hemen çekiyor! 2021 Kasım ayı ihtiyaç kredisi faizleri güncellendi! En düşük maliyetli kredi veren bankalar belli oldu

Nakit paraya gereksinimi olanlar bankaların düşük limitli gereksinim kredisi faiz oranları ile yüksek limitli gereksinim kredisi faiz oranlarını haberlerimizde verdik. İhtiyaç kredisi faiz miktarlarında en düşük miktar ise yüzde 1.35 bandında yer alıyor. İşte bütün bankaların güncel gereksinim kredisi faiz oranları.