Günlüğü sadece 6.5 TL'ye denk geliyor! ATM'den anında 5.000 TL çekebilirsiniz! Her SSK Bağ-Kur emeklisine uygun ödeme planı var!
Anlık nakit para ihtiyacı olan kişiler bankalar tarafından kendisine özel sunulan teklifleri incelemek istiyor. Kredi çekmek isteyen ancak fazla ödeme yapmak istemeyen vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde bankaların güncel kampanyalarını takip ediyor. Belirli zamanlar aralığında emekli vatandaşlar için kampanyalar başlatan bankalardan Halkbank, mini kredi fırsatı ile yüksek olmayan aylık ödemeler ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi olanağı sunmaktadır. Günlük 6,43 TL'ye gelen bu kredinin aylık ödemesi ise 192,90 TL oluyor. Halkbank emeklilere özel mini kredi müracaat şartları şartları emekliler tarafından merak edilmektedir.
01.11.2021 11:58
- Son Güncelleme: 01.11.2021 11:58
Günlüğü sadece 6.5 TL'ye denk geliyor. ATM'den anında 5.000 TL çekebilirsiniz. Her SSK Bağ-Kur emeklisine uygun ödeme planı var. Emeklileri ilgilendiren önemli bir kampanya bulunuyor. Halkbank tarafından sunulan emekliye mini kredi kapsamında, maksimum 5 bin TL'ye varan kredi taleplerinde 1.58 faiz oranı sunuluyor. Mini kredinin aylık ödeme tutarı ise 192 TL oluyor. Maaşını bankadan alan ya da taşımayı düşünen emekliler için sunulan bu fırsat anında nakit ihtiyacı olanların çok işine yarayacak. Başvuru yapmayı düşünenler için banka detaylı olarak kampanyaya dair detayları açıkladı.