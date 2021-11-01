Günlüğü sadece 6.5 TL'ye denk geliyor. ATM'den anında 5.000 TL çekebilirsiniz. Her SSK Bağ-Kur emeklisine uygun ödeme planı var. Emeklileri ilgilendiren önemli bir kampanya bulunuyor. Halkbank tarafından sunulan emekliye mini kredi kapsamında, maksimum 5 bin TL'ye varan kredi taleplerinde 1.58 faiz oranı sunuluyor. Mini kredinin aylık ödeme tutarı ise 192 TL oluyor. Maaşını bankadan alan ya da taşımayı düşünen emekliler için sunulan bu fırsat anında nakit ihtiyacı olanların çok işine yarayacak. Başvuru yapmayı düşünenler için banka detaylı olarak kampanyaya dair detayları açıkladı.