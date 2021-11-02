Kasım ayı için başvurular bugün başladı! En az 1600 TL peşin olarak hesaplara yatacak! Ve sonunda netleşti!

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile maaşını TEB'e taşıyanlara 1.600 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. TEB'den oluşturulan bildirime göre, banka, 1 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında maaşı 1.499 TL'ye kadar olan emekliler 1.000 TL'ye, 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.300 TL'ye varan nakit promosyon avantajından yararlanabilecek.