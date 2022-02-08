Paraya ihtiyacı olanlar dikkat az önce duyuru geldi! Tam 3 ay ödeme alınmıyor! Günde 50 TL ödeyerek 40.000 TL kredi çekin! Çalışanlar ve emekliler...
Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilere güzel haber geldi. Kredi çeken bir çok kişi geri ödemeyi hemen yapmaya başladığından şikayetçi. Ancak yeni dönemde Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi çekenler ödemesini 3 ay erteleyebiliyor. Banka tarafından duyurulan yeni kampanya krediye ihtiyacı olanları sevindirdi. Vade dayısı 36'ya kadar çıkartılabiliyor. Aldığınız parayı geri ödemeye başladığınızda ister eşit taksitler halinde, ister artan taksitli, isterseniz de azalan taksitli seçeneğini kullanabilirsiniz. İşte %1.55 faiz oranıyla en cazip kredi kampanyası olan Vakıfbank İhtiyaç Kredisi kampanyasının detayları...
Düğünü olanlar, evini yenilemek isteyenler, bir yerlere borcu olanlar kısaca paraya ihtiyacı olanlar için duyuru az önce geldi. Vakıfbank'ın 2022 yılındaki yeni kampanyaları dikkat çekiyor. Bankadan yapılan açıklamada, ''Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.'' denildi. Günde 50 TL ödeyerek aldığınız 40 bin TL'lik krediyi geri ödeyebilirsiniz. 125 bin TL'ye kadar kredi imkanı da sunuluyor. İşte Vakıfbank'ın ilgi çeken kampanyasının detayları...
2022 yılının en düşük faiz oranı Vakıfbank'ta! %1.55 faiz oranı sunan Banka 3.000-50.000 TL arası için vade aralığını 03-36 Ay yaparken, 50.001-125.000 TL arası kredi limiti için de vadeyi 03-24 Ay olarak sunuyor. Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.