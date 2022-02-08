Paraya ihtiyacı olanlar dikkat az önce duyuru geldi! Tam 3 ay ödeme alınmıyor! Günde 50 TL ödeyerek 40.000 TL kredi çekin! Çalışanlar ve emekliler...

Düğünü olanlar, evini yenilemek isteyenler, bir yerlere borcu olanlar kısaca paraya ihtiyacı olanlar için duyuru az önce geldi. Vakıfbank'ın 2022 yılındaki yeni kampanyaları dikkat çekiyor. Bankadan yapılan açıklamada, ''Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.'' denildi. Günde 50 TL ödeyerek aldığınız 40 bin TL'lik krediyi geri ödeyebilirsiniz. 125 bin TL'ye kadar kredi imkanı da sunuluyor. İşte Vakıfbank'ın ilgi çeken kampanyasının detayları...