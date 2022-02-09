Yenilenmiş sıfır araç devrimi: Aynı arabayı fabrikadan daha ucuza alabileceksiniz! Hepsi yarı fiyatına satılacak! Sistem nasıl işleyecek?

Otomobil piyasasında her geçen gün yenilikler yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere dünya genelinde sıfır otomobilde çip krizi sorunu yaşanıyor. Birçok ülkede stok sıkıntısı bulunuyor. Bunun önüne geçmek için otomobil pazarında yeniliklere gidilecek. Alınan bilgilere göre, artık fabrikalarda yenilenmiş otomobil satışına başlanacak. Fiyatlar daha makul olacak ve neredeyse sıfır araç fiyatlarının yarısı kadar satış yapılacak. Peki, bu sistem nasıl işleyecek? İşte tüm merak edilenler...