Tüm abonelerin yüzü gülecek! 18'lik KDV'yi yüzde 8'e... Elektrik faturalarıyla ilgili flaş gelişme! Harekete geçildi detaylar belli oldu

YENİ DÜZENLEME

Elektrik faturalarındaki yüksek fiyatların ardınan adım atıldı. Faturalarda kademeli tarifeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının 2 kat, hatta 3 kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdim. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımızın lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir" dedi.