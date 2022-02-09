Tüm abonelerin yüzü gülecek! 18'lik KDV'yi yüzde 8'e... Elektrik faturalarıyla ilgili flaş gelişme! Harekete geçildi detaylar belli oldu
Elektrik fiyatlarıyla ilgili gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Yüksek gelen faturalar için harekete geçildi. Tüm elektrik abonelerini ilgilendiren açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz'' demişti. Yeni düzenlemeyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce 210 kilovatsaatlik tüketimin 329 lira fatura tutarı vardı. Düzenleme ile birlikte 10 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak. Böylelikle de 42 lira indirim sağlanmış olacak. İndirimin yanı sıra şimdi de vergi muafiyeti söz konusu. Buna göre kısa vadede bir KDV geçişi olabilir. Detaylar haberimizde...
Açıklamalar peş peşe geldi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından İbrahim Kalın... Vergi muafiyeti gündemde yer alıyor. Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Tüm aboneleri ilgilendiren kararın detayları açıklandı. Elektrik fiyatlarına indirim gelecek mi? Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ''Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi. KDV konusunda kapsamlı bir çalışma yapılmaya başlandı. Özellikle küçük esnaf yüksek gelen elektrik faturalarından dolayı bir rahatlama bekliyor. Avrupa'daki bazı ülkelerde tüketicileri yükselen enerji fiyatlarına karşı vergi azaltılarak koruma uygulaması Türkiye'de de uygulanabilir. İşte detaylar...
YENİ DÜZENLEME
Elektrik faturalarındaki yüksek fiyatların ardınan adım atıldı. Faturalarda kademeli tarifeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının 2 kat, hatta 3 kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdim. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımızın lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir" dedi.