Paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli! 25 bin TL, 55 bin TL ve 125 bin TL verilecek!
25 bin TL, 55 bin TL ve 125 bin TL verilecek! Vakıfbank ve Ziraat Bankası bağlamında yapılan ihtiyaç kredileri kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Bu anlamda nakit sıkışıklığı olmasına karşın kredi notu düşük bulunduğu amacıyla gereksinim kredisi kampanyalarına müracaatta bulunamayan vatandaşlar amacıyla de yeni bir ödeme hizmeti geliştirdiğini aktaran banka, alakalı ayrıntıları paylaştı.
10.08.2022 11:27 - Son Güncelleme: 10.08.2022 11:27
Kredi Notu Düşük Olan Vatandaşlara Vakıfbank'tan Kredi Hizmeti
Birçok değişik kategori altında, çok detaylı müşteri profillerine makul olarak kampanyalar ilerleten kamu bankası Vakıfbank, alakalı kampanyalarında kamu bankası olmasının avantajını da kullandığı amacıyla müşteri miktarını günden güne arttırmaya devam ediyor.