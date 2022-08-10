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Paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli! 25 bin TL, 55 bin TL ve 125 bin TL verilecek!

25 bin TL, 55 bin TL ve 125 bin TL verilecek! Vakıfbank ve Ziraat Bankası bağlamında yapılan ihtiyaç kredileri kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Bu anlamda nakit sıkışıklığı olmasına karşın kredi notu düşük bulunduğu amacıyla gereksinim kredisi kampanyalarına müracaatta bulunamayan vatandaşlar amacıyla de yeni bir ödeme hizmeti geliştirdiğini aktaran banka, alakalı ayrıntıları paylaştı.

takvim.com.tr
10.08.2022 11:27 - Son Güncelleme: 10.08.2022 11:27
Paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli! 25 bin TL, 55 bin TL ve 125 bin TL verilecek!

Bankaların kredi kampanyalarından hizmet alan vatandaşlar bir nebze olsun rahatlarken kredi notu düşük bulunduğu amacıyla nakit desteği alamayan kişilerin sorunları giderek büyümeye başladı. Bu noktada döneme giren Vakıfbank, kredi notu düşük olan vatandaşlara da nakit hizmeti sunacağını müjdeledi.

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Paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli! 25 bin TL, 55 bin TL ve 125 bin TL verilecek!

Kredi Notu Düşük Olan Vatandaşlara Vakıfbank'tan Kredi Hizmeti

Birçok değişik kategori altında, çok detaylı müşteri profillerine makul olarak kampanyalar ilerleten kamu bankası Vakıfbank, alakalı kampanyalarında kamu bankası olmasının avantajını da kullandığı amacıyla müşteri miktarını günden güne arttırmaya devam ediyor.

Paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli! 25 bin TL, 55 bin TL ve 125 bin TL verilecek!

Bu kapsamda yıl başında duyurmuş bulunduğu kredi kampanyalarına yenilerini ekleyen banka, bir güncel duyuru daha yaptı.

Paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli! 25 bin TL, 55 bin TL ve 125 bin TL verilecek!

Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan yeni kredi kampanyasına göre kredi notu düşük bulunduğu amacıyla bankaların tüketici kredisi hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlara da nakit hizmeti verileceği bilgi kapasitesi kaydedildi.

Paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli! 25 bin TL, 55 bin TL ve 125 bin TL verilecek!

Banka, alakalı hizmetin bir kereliğe mahsus olan bir hak olarak değerlendirilmesi gerekliliğini söylerken üst limitin müşteri bazında değişiklık göstereceğini ifade etti.

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