250 bin TL'lik toplu ödeme yapılacağı duyuruldu! SGK detayları açıkladı!
SGK, iki değişik başlık altında toplu ödeme hizmeti sunacağını açıklayarak alakalı ödemelere dair ayrıntıları paylaştı. SGK, belli başlıklar altında belirlemiş bulunduğu şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara emekli olma hakkı tanımaktadır. Yaş, sigortalılık zamanı ve prim ödemesi şartlarını yerine getiren kişilerin bütünü, kamu kurumundan emeklilik maaşı alabilmektedir.
Ülkemizin en mühim kamu kurumlarından birisi olan ve ilerlettiği projelerin yanı sıra sunmuş olduğu ödeme hizmetleri ile de ilgi çeken SGK, yeni dönemde iki değişik başlık altında toplu ödeme hizmeti sunacağını açıkladı. Kamu kurumu, alakalı hizmetlerine dair ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. İşte SGK toplu ödeme hizmetlerini sahibi olan haberin devamı
SGK'dan Toplu Prim Ödemesi!
SGK, belli başlıklar altında belirlemiş bulunduğu şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara emekli olma hakkı tanımaktadır. Yaş, sigortalılık zamanı ve prim ödemesi şartlarını yerine getiren kişilerin bütünü, kamu kurumundan emeklilik maaşı alabilmektedir.
SGK doğrultusundan oluşturulan bildirime göre emekli olma hakkına erişebilmek amacıyla belirlenmiş olan prim ödemesinin yanısıra sigortalı olma zamanı ya da yaş şartını sağlamış olan vatandaşlara, prim ödemelerinin geri iade edilebileceğini belirtti.