250 bin TL’lik toplu ödeme yapılacağı duyuruldu! SGK detayları açıkladı!

Ülkemizin en mühim kamu kurumlarından birisi olan ve ilerlettiği projelerin yanı sıra sunmuş olduğu ödeme hizmetleri ile de ilgi çeken SGK, yeni dönemde iki değişik başlık altında toplu ödeme hizmeti sunacağını açıkladı. Kamu kurumu, alakalı hizmetlerine dair ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. İşte SGK toplu ödeme hizmetlerini sahibi olan haberin devamı