7.750 TL’ye yükseldi! Akbank, Yapı Kredi, İNG, TEB, Denizbank, Fibabanka, İş Bankası, emekli promosyonu yattı mı?

ATM'den başvuran emekli vatandaşlar hemen alabilecekler! Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren gelişme. Emekli maaşı alabilmek amacıyla bankalara verdiği taahhüt süreleri dolan vatandaşlar hemen müracaat yapabilecekler. Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun amacıyla maaş alabilmek istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 sene kalma sözü' gerekiyor. Peki, Ağustos 2022 emekli promosyonu yattı mı? Akbank, Yapı Kredi, İNG, TEB, Denizbank, Fibabanka, İş Bankası, Garanti promosyon ne zaman yatar? İşte merak edilenler!