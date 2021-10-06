Parasını bankada tutan zokayı yutmayacak! Faiz oranları yürekleri hop ettiriyor! 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.