Parasını bankada tutan zokayı yutmayacak! Faiz oranları yürekleri hop ettiriyor! 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?
Bankada birikim yapan vatandaşlara müjdeli haber geldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı oranlarında büyük bir artış meydana geldi. Bankala arasında mevduat faizi rekabeti hız kazanırken bankada parasını tutanları mutlu edecek havadis geldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yurttaşların maksimum arattığı mevzular arasına girmiş bulunmakta. Bu bağlamda bankada toplu parası olanlar en çok faiz getiren bankaları bilmek istiyor. Fibabanka, Akbank, Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası, tarafınca belirlenen 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ile 50.000 TL aylık getirisi hesaplaması haberimizde yer ediniyor. Peki, 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte tüm merak edilenler!
Parasını bankada tutan zokayı yutmayacak! Faiz oranları yürekleri hop ettiriyor! 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Bankada birikim oluşturan kişiler için müjdeli haber geldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarında büyük bir yükselme meydana geldi. Bu kapsamda bankada toplu parası olanlar maksimum faiz veren bankaları bilmek istiyor. Peki, 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Detaylar haberimizde...
32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.