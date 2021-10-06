Emekliye 6.972 TL ödeme! SGK devreye aldı: Başvur 1 hafta sonra maaşın sıcağı sıcağına gelsin! Doksan gün içinde...
SGK nezdinde emeklileri mutlu edecek haber geldi. Her çalışanın hayali bir gün emekli olmaktır. Ancak bazı emeklililerin bu süreçte işlemleri uzayabiliyor. Bu durumda SGK tarafından emeklilerin işini kolaylaştıracak sistem devreye alındı. Maaşı 90 gün içinde bağlanmayan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir şekilde başvurarak, 3 net asgari ücret alma hakkına sahip olabiliyor. Bu ödeme miktarı 6 bin 972 TL'ye tekabül ediyor. Bu sistem sayesinde emeklilik başvurusu yapanlar 1 hafta ile on gün içinde emekli maaşlarına kavuşabiliyor. Kısacası maaş bağlama işi uzayanlar SGK aracılığıyla 3 maaş avans alabiliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar!
Emekliye 6.972 TL ödeme! SGK devreye aldı: Başvur 1 hafta sonra maaşın sıcağı sıcağına gelsin! Doksan gün içinde... SGK'dan emeklileri havaya uçuracak haber geldi. Her çalışan bir gün emekli olma umuduyla yaşıyor. Sadece bazı emeklililerin bu süreçte işlemleri uzayabiliyor. Maaşı 90 gün içinde bağlanmayan yurttaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir halde başvurarak, 3 net asgari ücret alma hakkına sahip olabiliyor. Bu ödeme miktarı 6 bin 972 TL'yi buluyor.
EMEKLİYE AVANS 2021
SGK bu uygulamayı onaylarsa, nakit sıkıntısı yaşayan emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak avans talep edebilecek. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olduğundan avans uygulamasının onaylanmasıyla emekliler en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek.