Emekliye 6.972 TL ödeme! SGK devreye aldı: Başvur 1 hafta sonra maaşın sıcağı sıcağına gelsin! Doksan gün içinde... SGK'dan emeklileri havaya uçuracak haber geldi. Her çalışan bir gün emekli olma umuduyla yaşıyor. Sadece bazı emeklililerin bu süreçte işlemleri uzayabiliyor. Maaşı 90 gün içinde bağlanmayan yurttaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir halde başvurarak, 3 net asgari ücret alma hakkına sahip olabiliyor. Bu ödeme miktarı 6 bin 972 TL'yi buluyor.