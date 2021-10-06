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Haberler Ekonomi Emekliye 6.972 TL ödeme! SGK devreye aldı: Başvur 1 hafta sonra maaşın sıcağı sıcağına gelsin! Doksan gün içinde...

Emekliye 6.972 TL ödeme! SGK devreye aldı: Başvur 1 hafta sonra maaşın sıcağı sıcağına gelsin! Doksan gün içinde...

SGK nezdinde emeklileri mutlu edecek haber geldi. Her çalışanın hayali bir gün emekli olmaktır. Ancak bazı emeklililerin bu süreçte işlemleri uzayabiliyor. Bu durumda SGK tarafından emeklilerin işini kolaylaştıracak sistem devreye alındı. Maaşı 90 gün içinde bağlanmayan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir şekilde başvurarak, 3 net asgari ücret alma hakkına sahip olabiliyor. Bu ödeme miktarı 6 bin 972 TL'ye tekabül ediyor. Bu sistem sayesinde emeklilik başvurusu yapanlar 1 hafta ile on gün içinde emekli maaşlarına kavuşabiliyor. Kısacası maaş bağlama işi uzayanlar SGK aracılığıyla 3 maaş avans alabiliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar!

06.10.2021 22:23 - Son Güncelleme: 06.10.2021 22:23
Emekliye 6.972 TL ödeme! SGK devreye aldı: Başvur 1 hafta sonra maaşın sıcağı sıcağına gelsin! Doksan gün içinde...

Emekliye 6.972 TL ödeme! SGK devreye aldı: Başvur 1 hafta sonra maaşın sıcağı sıcağına gelsin! Doksan gün içinde... SGK'dan emeklileri havaya uçuracak haber geldi. Her çalışan bir gün emekli olma umuduyla yaşıyor. Sadece bazı emeklililerin bu süreçte işlemleri uzayabiliyor. Maaşı 90 gün içinde bağlanmayan yurttaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir halde başvurarak, 3 net asgari ücret alma hakkına sahip olabiliyor. Bu ödeme miktarı 6 bin 972 TL'yi buluyor.

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Emekliye 6.972 TL ödeme! SGK devreye aldı: Başvur 1 hafta sonra maaşın sıcağı sıcağına gelsin! Doksan gün içinde...

EMEKLİYE AVANS 2021

SGK bu uygulamayı onaylarsa, nakit sıkıntısı yaşayan emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak avans talep edebilecek. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olduğundan avans uygulamasının onaylanmasıyla emekliler en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek.

Emekliye 6.972 TL ödeme! SGK devreye aldı: Başvur 1 hafta sonra maaşın sıcağı sıcağına gelsin! Doksan gün içinde...

Çekilen avans emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitler halinde kesilecek. 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılacak.

Emekliye 6.972 TL ödeme! SGK devreye aldı: Başvur 1 hafta sonra maaşın sıcağı sıcağına gelsin! Doksan gün içinde...

EMEKLİ PARALARI SGK'YA İADE EDİLMESİN

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreteri Gazi Aykırı imzasıyla Türkiye Bankalar Birliği'ne emeklilerin taleplerini içeren yazı gönderildi.

Emekliye 6.972 TL ödeme! SGK devreye aldı: Başvur 1 hafta sonra maaşın sıcağı sıcağına gelsin! Doksan gün içinde...

Yazıda, Coronavirüs tedbirleri kapsamında, KDV ve sosyal güvenlik primi tahsilatının ertelendiği, nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelendiği hatırlatıldı.

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