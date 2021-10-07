Ve sonunda belli oldu! Yüz binlerce kişiye son fırsat geldi! Binlerce lira ödenecek! 31 Aralık son tarih

Son yapılandırma kapsamında da bu vatandaşlara prim borçlarını yapılandırma hakkı tanındı. Buna göre genel sağlık sigortası prim borcu olanlar 31 Aralık tarihine kadar yalnızca prim borçlarını ödemeleri durumunda gecikme cezası ve zammın tamamı silinecek. Sosyal güvencesi prim borçlarının yapılandırması 30 Eylül'de bitti. 30 Eylül tarihine kadar da tahmini olarak 1.2 milyondan çok vatandaş prim borçlarını yapılandırdı. Yapılandırmanın zamanı doldu ama genel sağlık sigortası borcu olanlar amacıyla şimdilik geç kalınmış değil.