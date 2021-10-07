Ve sonunda belli oldu! Yüz binlerce kişiye son fırsat geldi! Binlerce lira ödenecek! 31 Aralık son tarih
Ve artık netleşti! Emeklilik bekleyen ve çalışmayan yüz binlerce bireyi kapsıyor. 31 Aralık son tarih. Zorunlu genel sıhhat sigortası ile alakalı flaş gelişme. Sosyal güvencesi olmayanlar, rastgele bir sosyal emniyet sistemine tabi olarak çalışmayanlar, emekliliği gelip de yaşı bekleyen ama çalışmayanlar; primlerini kendileri ödeyerek, genel sıhhat sigortası kapsamı içerisinde olmaları gerekiyor. İşte bu bireylerin bazıları prim ödemediklerinden ve genel sağlık sigortası kapsamına girmediklerinden hem devletin tanıttığı sağlık hizmetinden yararlanamıyor hem de sistem mecburi olmasından borçlu gözüküyorlar, prim borcunun üstüne de gecikme zammı ve cezası ekleniyor.
Son yapılandırma kapsamında da bu vatandaşlara prim borçlarını yapılandırma hakkı tanındı. Buna göre genel sağlık sigortası prim borcu olanlar 31 Aralık tarihine kadar yalnızca prim borçlarını ödemeleri durumunda gecikme cezası ve zammın tamamı silinecek. Sosyal güvencesi prim borçlarının yapılandırması 30 Eylül'de bitti. 30 Eylül tarihine kadar da tahmini olarak 1.2 milyondan çok vatandaş prim borçlarını yapılandırdı. Yapılandırmanın zamanı doldu ama genel sağlık sigortası borcu olanlar amacıyla şimdilik geç kalınmış değil.
Noyan Doğan'ın yazısı: Sosyal güvencesi prim borçlarının yapılandırması 30 Eylül'de bitti. 30 Eylül tarihine kadar da tahmini olarak 1.2 milyondan çok vatandaş prim borçlarını yapılandırdı. Yapılandırmanın zamanı doldu ama genel sağlık sigortası borcu olanlar amacıyla şimdilik geç kalınmış değil.
Birkaç gündür de okuyuculardan bu konuda soru alıyorum. Kimileri, 'sağlık prim borcu için ne yapılmalı?' diye, kimileri de 'fırsat kaçtı mı?' diye soruyor. Genel sağlık sigortası prim borcunun yapılandırılması, diğer sosyal güvenlik prim borçlarından biraz farklı.
Birincisi, yapılandırma için başvurmaya gerek yok; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık prim borcu olanların bu borçlarını otomatik yapılandırdı. Yani, sağlık borçlarının yapılandırması için başvuru şartı aranmıyor. Buna göre, 2021 nisan ayı da dahil öncesine ait genel sağlık sigortasına prim borcu olanlar yapılandırmadan yararlanabiliyor.
31 ARALIK SON TARİH
Peki, kim bu kişiler? En basit haliyle, zorunlu sigortalılıkları sona eren kişilerin, zorunlu genel sağlık sigortası kapsamı içinde olmaları gerekiyor. Örneğin, sosyal güvencesi olmayanlar, herhangi bir sosyal güvenlik sistemine tabi olarak çalışmayanlar, emekliliği gelip de yaşı bekleyen ama çalışmayanlar; primlerini kendileri ödeyerek, genel sağlık sigortası kapsamı içinde olmaları gerekiyor.