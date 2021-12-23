Parasını bankada tutan karlı çıkacak! TL mevduatıyla 14 bin 456 TL ek gelir fırsatı! 10 bin dolar birikimi olan kaç TL kazanacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birikimlerini Türk Lirası'nda değerlendiren kişilerin kurdaki oynaklık sebebiyle mağdur olmaması için açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı. Yatırım yapmak isteyenler, bankalardan hesap açacak. Vadeler 3,6,9 ve 12 ay olabilecek. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Bu sisteme isteyen bankalar katılım sağlayabiliyor. Peki, 10 bin doları olan biri, kur desteğiyle ne kadar kazanç sağlar? İşte Türk Lirası mevduatına kur desteği hesaplaması!