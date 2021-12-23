Parasını bankada tutan karlı çıkacak! TL mevduatıyla 14 bin 456 TL ek gelir fırsatı! 10 bin dolar birikimi olan kaç TL kazanacak?
Türk Lirası mevduat hesabı vatandaşa büyük bir gelir elde edecek. TL mevduat hesaplarına uygulanan kur farkı desteğinin nasıl olacağı hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Döviz hesabından TL hesabına geçiş yapan birinin 1 yıl içinde ne kadar gelir elde edeceği merak konusu oldu. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın ayrıntıları tek tek belli oldu. Vadeler 3, 6, 9 ve 12 ay olarak belirlenirken, Merkez Bankası'nın politika faizi baz alınacağı aktarıldı. Bu sisteme isteyen bankalar katılım sağlayabiliyor. Peki, 10 bin doları olan biri, kur desteği ile ne kadar kazanç sağlar? İşte Türk Lirası mevduatına kur desteği hesaplaması!
Parasını bankada tutan karlı çıkacak! TL mevduatıyla 14 bin 456 TL ek gelir fırsatı! 10 bin dolar birikimi olan kaç TL kazanacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birikimlerini Türk Lirası'nda değerlendiren kişilerin kurdaki oynaklık sebebiyle mağdur olmaması için açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı. Yatırım yapmak isteyenler, bankalardan hesap açacak. Vadeler 3,6,9 ve 12 ay olabilecek. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Bu sisteme isteyen bankalar katılım sağlayabiliyor. Peki, 10 bin doları olan biri, kur desteğiyle ne kadar kazanç sağlar? İşte Türk Lirası mevduatına kur desteği hesaplaması!
Son Dakika TL Mevduat Hesabı Haberi: Döviz hesabından Türk Lirası mevduat hesabına geçişleri teşvik etmek amacıyla verilecek olan kur desteği araştırılıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki kabine toplantısı sonrasında açıkladığı "TL'yi Özendirme Paketi" sonrasında, döviz kurlarındaki tarihi yükselişler, yerini sert düşüşlere bıraktı. Dolar kuru 18 TL'den 12 TL seviyelerine, Euro kuru ise 20 TL'den 14 TL seviyelerine geriledi. Şimdi döviz cinsinden ya da TL birikimi olan vatandaşların en büyük merakı, yeni sistemin birikimlerine nasıl yansıyacağı.