Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Asgari ücret düzenlemesi sonrası kim ne kadar maaş alacak? Emekli ve memur maaşları yüzde 50.5'lik...

Asgari ücret düzenlemesi sonrası kim ne kadar maaş alacak? Emekli ve memur maaşları yüzde 50.5'lik...

Yaklaşık 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalıyor. Tüm maaşlar yükseliyor... Yeni yıldan itibaren işçi ve memurların kazançlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı bırakılacak. Kazancı artıracak imkandan, net ücretle anlaşanlar da yararlanacak.

23.12.2021 07:01 - Son Güncelleme: 23.12.2021 07:01
Asgari ücret düzenlemesi sonrası kim ne kadar maaş alacak? Emekli ve memur maaşları yüzde 50.5’lik...

Yaklaşık 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücret düzenlemesi sonrası kim ne kadar maaş alacak? Emekli ve memur maaşları yüzde 50.5’lik...

Yeni sistemde bekâr bir çalışanla evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan arasında vergileme açısından bir fark olmayacak.

Asgari ücret düzenlemesi sonrası kim ne kadar maaş alacak? Emekli ve memur maaşları yüzde 50.5’lik...

AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette azalma olmayacağı gibi çalışanların eline geçen net ücret artacak.

Asgari ücret düzenlemesi sonrası kim ne kadar maaş alacak? Emekli ve memur maaşları yüzde 50.5’lik...

Gelir vergisi istisnasının yanı sıra damga vergisi istisnası da uygulanacak.

Asgari ücret düzenlemesi sonrası kim ne kadar maaş alacak? Emekli ve memur maaşları yüzde 50.5’lik...

Damga vergisi istisnası, tüm çalışanların aylık ücretlerine 37.98 Lira avantaj olarak yansıyacak.

SON DAKİKA