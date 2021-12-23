Asgari ücret düzenlemesi sonrası kim ne kadar maaş alacak? Emekli ve memur maaşları yüzde 50.5'lik...
Yaklaşık 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalıyor. Tüm maaşlar yükseliyor... Yeni yıldan itibaren işçi ve memurların kazançlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı bırakılacak. Kazancı artıracak imkandan, net ücretle anlaşanlar da yararlanacak.
23.12.2021 07:01
- Son Güncelleme: 23.12.2021 07:01
Yaklaşık 18.5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmı yeni yıldan itibaren vergi dışı kalıyor.