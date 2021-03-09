Parası olmayıp ince eleyip sık dokuyanlara gelsin! Sahibinden 30.000 ve 100.000 TL'ye alınabilecek 2. el arabalar!
Parası olmayıp ince eleyip sık dokuyanlara gelsin! Sahibinden 30.000 ve 100.000 TL'ye alınabilecek 2. el arabalar! İkinci el araç piyasasının yükselmesiyle araç sahibi olmak giderek zorlaştı. Otomobil sahibi olmak isteyenler bu süreçte en uygun fiyata nasıl araba alabileceklerini araştırıyor. 100.000 ve 30.000 TL'ye kadar alınabilecek her yaş ve kesime hitap eden araç modellerini sizler için derledik. Öte yandan 2. el araba alırken dikkat edilmesi gereken birçok öğe vardır. Aksi takdirde zarar edilebilir, fazladan ücret ödeyebilir, hasarlı veya pert kayıtlı araç alabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere araç satın alırken dikkat edilmesi gereken konulardan bahsedeceğiz.
Özellikle son 2 sene içinde otomobil fiyatlarında yaşanan artış tüketicileri daha ekonomik modellere yönlendiriyor. Psikolojik sınır kabul edilen 100.000 TL'lik bir bütçe ile hangi modellerin tercih edilmesi gerektiği hususu en çok araştırılan konuların başında geliyor. Baz modeller, bayanlara yönelik modeller, az yakan modeller, SUV modeller, aile sedanları, otomatik vitesli modeller ve geniş aile için uygun modeller gibi ülkemizde en fazla göz önünde bulundurulan kriterleri temel alarak bir derleme yaptık.