9 Mart taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları yenileniyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank faiz oranları ne oldu?
Yeni ayın gelmesiyle birlikte bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları internet sitesi üzerinden açıkladı. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın resmi internet sitesinde yer alan taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak edenler konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu bağlamda nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre hareket edecek. Takvim.com.tr olarak özel derlediğimiz oranları haberimizden inceleyebilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank faiz oranları ne oldu? İşte son durum...
09.03.2021 11:26
- Son Güncelleme: 09.03.2021 11:28
9 Mart taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları yenileniyor. Kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerindeki güncel durum hakkında bilgi sahibi olarak ona göre hareket edip başvuru yapmak istiyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredilerinde son teklifler...