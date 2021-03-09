9 Mart taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları yenileniyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank faiz oranları ne oldu?

9 Mart taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları yenileniyor. Kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerindeki güncel durum hakkında bilgi sahibi olarak ona göre hareket edip başvuru yapmak istiyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredilerinde son teklifler...