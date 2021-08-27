Parası olan yan gelip yatıyor! Aylık 4.872,33 TL alabilirsiniz! 32 günlük vadeli mevduat kazancı dudak uçuklatıyor!
Son zamanlarda bankaların vermiş olduğu mevduat faiz oranları oldukça artmış durumda. Eğer kenarda köşede toplu paranız varsa çalışmanıza bile gerek kalmıyor. Vadeli mevduat faiz oranları yüzde 19.00 ve yüzde 19.50 civarlarında geziyor. Bu anlamda 300.000 TL paranız varsa 4.872,33 TL alabiliyorsunuz. Mevduat, rastgele bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonucunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların şahıslardan faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. Siz de bankaların mevduat hesaplarını kullanarak tespit edilen faiz oranları üzerinden gelir elde edebilirsiniz.
27.08.2021 09:43
- Son Güncelleme: 27.08.2021 09:43
Günlük, haftalık, aylık, 32 günlük, senelik ya da belirli vakit (vade) belirleyerek yatıracağınız para vade sonucunda faiz kazancı ile eş güdümlü size verilecektir. Daha önceki senelerde yalnızca belirli vadelerle mevduat hesabı açılabiliyorken bugünümüzde kırık vadeli mevduat olarak belirti edilen mevduat hesapları istenilen vade vakitsiyle açılabilmektedir.
100 Bin TL 32 Gün vadeli mevduat faiz oranları:
Banka
Mevduat faiz oranı
İNG e-Turuncu Hesap
%18,50
Burgan Bank e-mevduat
%19,00