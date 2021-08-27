Parası olan yan gelip yatıyor! Aylık 4.872,33 TL alabilirsiniz! 32 günlük vadeli mevduat kazancı dudak uçuklatıyor!

Günlük, haftalık, aylık, 32 günlük, senelik ya da belirli vakit (vade) belirleyerek yatıracağınız para vade sonucunda faiz kazancı ile eş güdümlü size verilecektir. Daha önceki senelerde yalnızca belirli vadelerle mevduat hesabı açılabiliyorken bugünümüzde kırık vadeli mevduat olarak belirti edilen mevduat hesapları istenilen vade vakitsiyle açılabilmektedir.