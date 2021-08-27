Tüm markaların güncel sıfır araba fiyatları kaç TL oldu, ÖTV indirimli araçlar hangileri? Araba - otomobil fiyatları yeni listesi 2021
ÖTV farklılığı kararı ardından pek çok vatandaş tekrar vasıta fiyatlarını incelemeye başladı. Bu anlamda sıfır araba fiyatları halen milyonlarca bireyin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere Resmi Gazete üzerinden duyurulan kararda 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildiği bildirilmişti. Bu noktada ise "2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?" soruları gündeme taşındı. İşte Sıfır araba fiyatları listesi ve detaylar...
27.08.2021 10:06
- Son Güncelleme: 27.08.2021 10:06
Ağustos ayında gerçekleşen ÖTV indirimi düzenlemesinin sonrasında bilindiği üzere sıfır araba fiyatları son derece düşmüş bu hal bundan dolayı satışlarda resmen bir patlama yaşanmıştı. Milyonların beklediği indirimle birlikte vasıta alma kanaati olan vatandaşlar halen pazarının takibini yapmaya devam eder iken "2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?" sorularına da cevap arıyor. İşte ÖTV indirimi ile Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel sıfır araba otomobil fiyatları ve bütün detaylar...