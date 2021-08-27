Tüm markaların güncel sıfır araba fiyatları kaç TL oldu, ÖTV indirimli araçlar hangileri? Araba - otomobil fiyatları yeni listesi 2021

Ağustos ayında gerçekleşen ÖTV indirimi düzenlemesinin sonrasında bilindiği üzere sıfır araba fiyatları son derece düşmüş bu hal bundan dolayı satışlarda resmen bir patlama yaşanmıştı. Milyonların beklediği indirimle birlikte vasıta alma kanaati olan vatandaşlar halen pazarının takibini yapmaya devam eder iken "2021 Sıfır araba fiyatları ne kadar, kaç TL ve ÖTV indirimi olan arabalar hangileri?" sorularına da cevap arıyor. İşte ÖTV indirimi ile Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel sıfır araba otomobil fiyatları ve bütün detaylar...