BİM'de bu cuma teknoloji karnavalı gibi geçecek! BİM 27 Ağustos aktüel kataloğu ile tam 39 üründe çılgın fırsatlar kapınıza geliyor! BİM 27 Ağustos aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Dik Durabilen Süpürge, Waffle Makinesi, Buharlı Ütü DB1109B, Çıtçıtlı Kablo Tutucu Hometech Tablet, Wifi Yazıcı 2710, Smart Pro PSSW04 Akıllı Bileklik, Smart Drone SD03, Wi-fi Pro Sinyal Güçlendirici, Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte BİM 27 Ağustos 2021 aktüel kataloğu ürünlerinin detaylı listesi!