BİM'de bu cuma teknoloji karnavalı gibi geçecek! BİM 27 Ağustos aktüel kataloğu ile tam 39 üründe çılgın fırsatlar kapınıza geliyor!
BİM 27 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla yeni indirimli ürün fırsatları günün ilk saatleriyle birlikte marketlerde yer almaya başladı. Teknoloji ve ev ürünlerinin yer aldığı katalogda birden fazla indirim ve fırsatlar yer alıyor. BİM 27 Ağustos aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Hometech Tablet, Wifi Yazıcı 2710, Smart Pro PSSW04 Akıllı Bileklik, Smart Drone SD03, Wi-fi Pro Sinyal Güçlendirici, Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi, Dik Durabilen Süpürge, Waffle Makinesi, Buharlı Ütü DB1109B, Çıtçıtlı Kablo Tutucu ve çok daha fazlası yer alıyor. İhtiyaç listesine göre eksiklerini gidermek isteyen vatandaşlar kataloğun tamamını incelemek istiyor. İşte BİM 27 Ağustos 2021 aktüel kataloğu ürünlerinin detaylı listesi!
BİM'de bu cuma teknoloji karnavalı gibi geçecek! BİM 27 Ağustos aktüel kataloğu ile tam 39 üründe çılgın fırsatlar kapınıza geliyor! BİM 27 Ağustos aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Dik Durabilen Süpürge, Waffle Makinesi, Buharlı Ütü DB1109B, Çıtçıtlı Kablo Tutucu Hometech Tablet, Wifi Yazıcı 2710, Smart Pro PSSW04 Akıllı Bileklik, Smart Drone SD03, Wi-fi Pro Sinyal Güçlendirici, Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte BİM 27 Ağustos 2021 aktüel kataloğu ürünlerinin detaylı listesi!
Hometech Tablet
• 10.1 Inç
• 3 GB Ram
• 32 GB Hafıza
• MTK 8168B Quad-care ARM 2.0 GHz Cortex-A53 güçlü işlemci
• Android 10.0 GMS işletim sistemi
• 800X1280px IPS ekran
• MicroSD kart desteği (32 GB'a kadar)
• Wi-fi 802.11 a/b/g/n (2.4+5.0GHz)
• 2.0MP nn & 5.0MP arka kamera + Flaş
• 3.7v 5000 mAh pil kapasitesi
• Type-C portu
• BT 5.0
• Dahili mikrofon ve stereo hoparlör