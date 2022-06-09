Parası olan koştu! Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri son dakika patladı! 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL'ye kaç para kazanırım?
Ülkemizin önde gelen bankalarından birisi olan ve kamu bankası statüsünde hizmet veren Ziraat Bankası, haziran ayına girilmesi ile birlikte kredi hizmetlerinde ve vadeli mevduat hizmetinde uyguladığı faiz oranlarını güncellediğini duyurdu. İşte Ziraat Bankası'nın kredi hizmetlerine ve vadeli hesap getirilerine ilişkin ayrıntılar
09.06.2022 10:13 - Son Güncelleme: 09.06.2022 10:13
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve 32 günlük mevduat faizi hizmetleri için güncellemeye gidildiğini duyurarak, hesaplama tablolarını yayınladı.
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Örnek Hesaplama Tabloları
Ziraat Bankası ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden ve sektörde gelişen bazı olumsuz faktörlerden direkt olarak etkilenerek fahiş fiyatlara ulaşan taşıtlara ilişkin, vatandaşlara destek olacağını açıkladı.