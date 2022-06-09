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Haberler Ekonomi Parası olan koştu! Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri son dakika patladı! 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL'ye kaç para kazanırım?

Parası olan koştu! Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri son dakika patladı! 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL'ye kaç para kazanırım?

Ülkemizin önde gelen bankalarından birisi olan ve kamu bankası statüsünde hizmet veren Ziraat Bankası, haziran ayına girilmesi ile birlikte kredi hizmetlerinde ve vadeli mevduat hizmetinde uyguladığı faiz oranlarını güncellediğini duyurdu. İşte Ziraat Bankası'nın kredi hizmetlerine ve vadeli hesap getirilerine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
09.06.2022 10:13 - Son Güncelleme: 09.06.2022 10:13
Parası olan koştu! Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri son dakika patladı! 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’ye kaç para kazanırım?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve 32 günlük mevduat faizi hizmetleri için güncellemeye gidildiğini duyurarak, hesaplama tablolarını yayınladı.

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Parası olan koştu! Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri son dakika patladı! 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’ye kaç para kazanırım?

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Örnek Hesaplama Tabloları

Ziraat Bankası ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden ve sektörde gelişen bazı olumsuz faktörlerden direkt olarak etkilenerek fahiş fiyatlara ulaşan taşıtlara ilişkin, vatandaşlara destek olacağını açıkladı.

Parası olan koştu! Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri son dakika patladı! 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’ye kaç para kazanırım?

Banka, haziran ayı için geçerli olan taşıt kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınlayarak, ne kadarlık krediye kaç TL'lik taksit ödeneceğini gözler önüne serdi.

Birinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 40 bin TL
  • Vade sayısı: 48 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,59
  • Aylık taksit tutarı: 1.280 TL

Parası olan koştu! Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri son dakika patladı! 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’ye kaç para kazanırım?

İkinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 100 bin TL
  • Vade sayısı: 48 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,59
  • Aylık taksit tutarı: 3.199 TL

Parası olan koştu! Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri son dakika patladı! 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’ye kaç para kazanırım?

Üçüncü hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 150 bin TL
  • Vade sayısı: 48 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,59
  • Aylık taksit tutarı: 4.799 TL

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