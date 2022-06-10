TOKİ, Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları açıklandı! Bu belgeyi hemen getir SGK'dan faizsiz krediyi götür!
Geride bıraktığımız senenin son haftalarına doğru yükseliş hızını arttıran döviz kurları ve altın fiyatları, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fahiş rakamların ortaya çıkmasına sebep oldu. Nerede ise iki katı fiyata yükselen sıfır ve ikinci el konut fiyatları, kendi evinin sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşları umutsuzluğa doğru sürükledi.
Yeni dönemde ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerini tetikleyen faktörlerin gelişmesi, pek çok sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de hammadde fiyatlarının artmasına ve dolayısı ile de konut fiyatlarının fahiş rakamlara ulaşmasına sebep oldu. Bu duruma sessiz kalamayan Sosyal Güvenlik Kurumu, belirlediği gruplar içerisinde yer alan vatandaşlara, faizsiz kredi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte devlet destekli konut kredisinin ayrıntıları
Bu noktada devreye giren Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili şartları sağlayan tüm ülke vatandaşlarına faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi aracılığı ile yapılan faizsiz konut kredisi açıklamasına göre kurum tarafından belirlenen gruplar içerisinde yer alan vatandaşlara 120 aya kadar vade seçeneği ile konut kredisi hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 240 Bin TL'lik Konut Kredisi Hizmeti!
Geliştirdiği projeler ve diğer hizmet başlıkları ile vatandaşların yakından takip ettikleri kamu kurumlarından olan Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde artan konut fiyatlarına karşın faizsiz, uzun vadeli konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.