TOKİ, Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları açıklandı! Bu belgeyi hemen getir SGK’dan faizsiz krediyi götür!

Yeni dönemde ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerini tetikleyen faktörlerin gelişmesi, pek çok sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de hammadde fiyatlarının artmasına ve dolayısı ile de konut fiyatlarının fahiş rakamlara ulaşmasına sebep oldu. Bu duruma sessiz kalamayan Sosyal Güvenlik Kurumu, belirlediği gruplar içerisinde yer alan vatandaşlara, faizsiz kredi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte devlet destekli konut kredisinin ayrıntıları