Ayda 1.921 TL ödeme jesti! Kura çekimi başlıyor acele edin! 2+1, 3+1 daireler 38 bin TL ile... Evlenecek çiftlere TOKİ'den Haziran ayı müjdesi!

TOKİ'den ayda 1.921,59 ödeyerek ev sahibi olun. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli vatandaşlar için yeni konutlar inşa etmeyi sürdürüyor. Son olarak bu ayın 22, 23 ve 29. günlerinde kura yöntemiyle konut satışı yapılacağını duyurdu. Ev almak isteyenler için ilk adres olan TOKİ konutları için başvuru süreci devam ediyor. Yayımlanan yeni ilanlarda dairelerin fiyatları 384.317,90 TL'den başlıyor. 2+1, 3+1 daireler için 38.431,79 peşinat tutarı istenirken vade sayısı da 180 ay olarak belirtiliyor. İşte tüm detaylar...