Paranızı kaybedebilirsiniz! Bankada paranız varsa dikkat! Paralarınız devredilecek! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası...

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT NASIL GERİ ALINIR?

Zamanaşımına uğramış hesaplar için 50 TL üzerindeki her türlü mevduat sahibi kişilerin bankalar tarafından iadeli taahhütlü mektupla uyarılması zorunludur. Hesapta bulunan para için başvuru yapılmadığı takdirde TMSF'ye devrinin gerçekleşeceğini bildirmekle yükümlüdür. Ancak ilgili mevduat 50 TL altındaysa bankalar Şubat ayından itibaren kendi internet sitelerinde bu hesapları ilan etmek zorundadır. Ek olarak, tirajı en yüksek iki gazeteye de kendi internet sitesinde listelerin bulunduğunu ve hak sahiplerinin kontrol etmesi gerektiğini açıklayan bir ilan verir. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eş zamanlı olarak ayrıca TMSF'ye gönderilir.