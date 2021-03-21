İklim değiştiren tünelin yüzde 80'i tamamlandı! 4 dakikada geçilecek
Son dakika haberi... Antalya'nın İbradı ilçesindeki Akdağ'da 5 kilometrelik çift tüp şeklinde yapımı süren Demirkapı Tüneli'nin ikinci tüpünde ışığı görmeye 600 metre kaldı. İç Anadolu'yu Akdeniz'e ulaştıracak projenin konforlu ulaşım sağlayacağını aktaran Gökbaş, "Konya-Antalya arası en kısa güzergah burası. Hedefimiz yıl sonunda tünelde kazı destek ve kaplama beton çalışmalarını tamamlamaktır. Gelecek yıl da tünelde elektronik-elektromekanik işlerini tamamlayacağız. 2022 sonunda ise tünelin hizmete açılmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
21.03.2021 12:23
- Son Güncelleme: 21.03.2021 12:26
Demirkapı Tüneli'nde fiziki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Projenin hizmete girmesiyle Antalya-Konya arasındaki en kısa güzergah sağlanacak; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm için büyük önem taşıyan bölgeye tesis edilen konforlu ulaşım imkanı daha çok yerli ve yabancı turisti de beraberinde getirecek.