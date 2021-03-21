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İklim değiştiren tünelin yüzde 80'i tamamlandı! 4 dakikada geçilecek

Son dakika haberi... Antalya'nın İbradı ilçesindeki Akdağ'da 5 kilometrelik çift tüp şeklinde yapımı süren Demirkapı Tüneli'nin ikinci tüpünde ışığı görmeye 600 metre kaldı. İç Anadolu'yu Akdeniz'e ulaştıracak projenin konforlu ulaşım sağlayacağını aktaran Gökbaş, "Konya-Antalya arası en kısa güzergah burası. Hedefimiz yıl sonunda tünelde kazı destek ve kaplama beton çalışmalarını tamamlamaktır. Gelecek yıl da tünelde elektronik-elektromekanik işlerini tamamlayacağız. 2022 sonunda ise tünelin hizmete açılmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

21.03.2021 12:23 - Son Güncelleme: 21.03.2021 12:26
Merakla beklenen projede geri sayım başladı! 4 dakikada geçilecek

Karayolları Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında 2013'te yapımına tek tüple başlanan, 2017'de ise ikinci tüp inşaatının başladığı Demirkapı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor.

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Merakla beklenen projede geri sayım başladı! 4 dakikada geçilecek

Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğünce sürdürülen projede, fiziki çalışmalarda sona doğru geliniyor. 5 bin metrelik çift tüpten oluşan Demirkapı Tüneli'nin tek tüpü, nihai beton kaplama seviyesinde bitirildi. İkinci tüpte ise kazı-destekleme ve kaplama betonu çalışmaları sürüyor.

Merakla beklenen projede geri sayım başladı! 4 dakikada geçilecek

Tünelle bağlantılı projelendirilen 67 kilometrelik yol çalışmalarında ise 28 kilometresi bitümlü sıcak karışımlı, 13 kilometresi sathi kaplamalı olmak üzere 41 kilometresi bölünmüş yol, standardında tamamlandı.

Merakla beklenen projede geri sayım başladı! 4 dakikada geçilecek

Yolun 0 ila 16 ve 33 ila 39. kilometreleri arasında bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor. Tehlikeli madde taşıyan araçlar için Demirkapı çevresinde çalışmalarına başlanan 12 kilometrelik servis yolu projesinde de toprak işleri çalışmaları sürüyor.

Merakla beklenen projede geri sayım başladı! 4 dakikada geçilecek

Demirkapı Tüneli'nde fiziki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Projenin hizmete girmesiyle Antalya-Konya arasındaki en kısa güzergah sağlanacak; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm için büyük önem taşıyan bölgeye tesis edilen konforlu ulaşım imkanı daha çok yerli ve yabancı turisti de beraberinde getirecek.