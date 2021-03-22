2024 yılına kadar bu böyle olacak! Altın için ölümcül darbe! Almayan satmayan bin pişman! Altın fiyatları için şoke eden haber!
Evrensel piyasalarda altına olan arz giderek çoğalıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in 2024 senesinin başına kadar faiz arttırmayacağını söylemesi altın piyasasına pozitif yansıdı. Uzun bir vakittir belenen FED'in faiz kararı sonrasında altın yine yükseliş hareketine başladı. Altın maliyetindeki yukarıya güzergahlı seyrin sürat kazanıp kazanmayacağı da altın yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Emtia piyasasını yakından etkileyen faiz kararının ardından yeni günde altın fiyatlarında ilk işlemler yüzde 1'in üzerinde artışla 1750 dolar seviyesine ulaştı. Yükseliş hareketi sadece altında değil aynı zamanda gümüş, platin ve paladyum gibi emtialarda da görüldü. Dolar endeksinde ise yatay bir görünüm izlendi.
Kıdemli piyasa analistleri, FED'in büyüme, enflasyon ve işsizlik göstergelerinde yukarı yönlü revize etmelerine rağmen verilen mesajların doların düşüşe geçmesine neden olduğunu söyledi. Dolar düşmeye başlayınca da altın fiyatının yükseldiğine dikkat çekildi. 2024 yılına kadar faiz artışı olmayacağı mesajını ısrarla vurgulayan FED'in bu açıklamasıyla altın fiyatında yükseliş başladı. FED Başkanı Jerome Powell, son açıklamasında, ülkede koronavirüs salgınının tamamen ortadan kalktığına dair somut kanıtlar görmedikleri sürece faizi arttırmayacaklarını yineledi. Uzun zamandır beklenen FED faiz kararında faiz oranlarının yüzde 0, -0.25 bandında tutulduğu açıklandı. Başkan Powell, enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik konuşmasında varlık alımını azaltmayı değerlendirmek için hedefleri başarabilecekleri bir patikada ilerlediklerini söyledi.
Emtia piyasası ve altın yatırımı uzmanları, FED Başkanının enflasyona karşı öncü bir hamle yapmamasını önemli bir değişikliğe yorumladı. Koronavirüs salgını ile geçen yıl yeni bir strateji belirleyen FED, yükselen tahvil faizlerine yönelik değişim sinyalleri verdi. İç piyasada ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan arttırması gram altın fiyatını dolar ile birlikte düşmesine yol açtı.
ALTIN YORUMLARI VE ANALİZLERİ
Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatında yönü belirleyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına gitmesinin ardından sert düşen dolar kurunun gram altının fiyatını baskıladığını söyledi.
Tahvil faizlerinin seyrinin yanı sıra artan jeopolitik risklerin emtia fiyatlarının seyri açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.765 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, Chicago Ticaret Borsası'nın (CME Group) yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay fiyatlandırma ajansı Platts ile ortaklaşa Ukrayna buğday vadeli işlemlerini ve opsiyonlarını listeleyeceğini ve tahıl ihracatı yapan Karadeniz bölgesindeki en büyük ayak izini üçüncü bir sözleşmeye genişleteceğini duyurduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"ABD mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Perşembe günü güçlü bir düşüş yaşadı ve ham petrolün yüzde 8'den fazla düşmesiyle enerji fiyatlarının düşmesi emtia piyasalarında geniş satışları artırdı.
"Avrupa Birliği'nin (AB) ürün izleme servisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, AB'deki kışlık tahıl ürünlerinin ilkbahara oldukça iyi durumda başladığını ve ürünün 2021'de toparlanacağını açıkladı.
"ABD Tarım Bakanlığı'nın Ulusal Tarım İstatistikleri Servisi Pazartesi günü haftalık bir ürün raporunda, Kansas kış buğday ürününün yüzde 38'ini, bir hafta önceki yüzde 36'dan iyi durumdan mükemmel duruma yükseltti.
"Çin'in 2020-21 yıllarındaki buğday üretiminin sekiz yıl sonra ilk kez düşmesi bekleniyor, ancak bu, dünyanın önde gelen yetiştiricisinin bir yıldan fazla depolama arzına sahip olduğu düşünüldüğünde pek bir şey ifade etmiyor."