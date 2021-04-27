RAMAZAN İMSAKİYE
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Paranın yüzü sıcaktır dedirtti! Acil nakit ihtiyacı olanlar! İsterseniz ATM'ye gidip hemen 55.000 TL'ye kadar çekebilirsiniz

İsterseniz ATM'ye gidip hemen 55.000 TL'ye kadar para alabilirsiniz! Acil nakit para gereksinimi olanlar. Şubeye gidecek müddeti olmayanlar. Salgın sürecinin ilk düzeyinde düşürülen faiz oranları şu günlerde artmaya başladı. Telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden bu müracaatlar yapabilirsiniz. Bu krediler ihtiyaç kredisi biçiminde sunulmakta olup ticari emel dışında kalan gereksinimler karşılamaktadır. Faiz oranlarının değişmesi ile beraber 55.000 TL'ye kadar kredi yardımı sunuluyor 36 ay vadeyle ödeme yapabilirsiniz.

27.04.2021 15:10 - Son Güncelleme: 27.04.2021 15:10
Paranın yüzü sıcaktır dedirtti! Acil nakit ihtiyacı olanlar! İsterseniz ATM'ye gidip hemen 55.000 TL'ye kadar çekebilirsiniz

Acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanma konusunda ilk tercihleri kamu bankaları oluyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilere finansman desteği veriliyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı yüzde kaçtır? 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz.

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Paranın yüzü sıcaktır dedirtti! Acil nakit ihtiyacı olanlar! İsterseniz ATM'ye gidip hemen 55.000 TL'ye kadar çekebilirsiniz

Anında Kredi Nasıl Alınır?

Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır.

Paranın yüzü sıcaktır dedirtti! Acil nakit ihtiyacı olanlar! İsterseniz ATM'ye gidip hemen 55.000 TL'ye kadar çekebilirsiniz

Anında Kredi başvurusu için;

İşCep > Krediler > Anında Kredi Başvuru
İnternet Şubesi > Kredilerim > Anında Kredi
Bankamatik > Daha Fazlası > Anında Kredi ve Anında Ek Hesap adımlarını takip edebilirsiniz.

Paranın yüzü sıcaktır dedirtti! Acil nakit ihtiyacı olanlar! İsterseniz ATM'ye gidip hemen 55.000 TL'ye kadar çekebilirsiniz

Anında Kredi Başvurusu için Gerekenler

Anında Kredi başvurunuzu İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden 7/24 dilediğiniz zaman hızla ve güvenle yapabilir, başvurunuzun onaylanması durumunda şubeye gitmenize gerek kalmadan kredi kullanmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

Paranın yüzü sıcaktır dedirtti! Acil nakit ihtiyacı olanlar! İsterseniz ATM'ye gidip hemen 55.000 TL'ye kadar çekebilirsiniz

Kredi başvurunuz, gerek duyulması halinde kredi başvurusu yaparken seçeceğiniz hesabınızın bağlı olduğu İş Bankası Şubesi'ne detaylı değerlendirilmek üzere aktarılabilir.