Paranın yüzü sıcaktır dedirtti! Acil nakit ihtiyacı olanlar! İsterseniz ATM'ye gidip hemen 55.000 TL'ye kadar çekebilirsiniz
İsterseniz ATM'ye gidip hemen 55.000 TL'ye kadar para alabilirsiniz! Acil nakit para gereksinimi olanlar. Şubeye gidecek müddeti olmayanlar. Salgın sürecinin ilk düzeyinde düşürülen faiz oranları şu günlerde artmaya başladı. Telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden bu müracaatlar yapabilirsiniz. Bu krediler ihtiyaç kredisi biçiminde sunulmakta olup ticari emel dışında kalan gereksinimler karşılamaktadır. Faiz oranlarının değişmesi ile beraber 55.000 TL'ye kadar kredi yardımı sunuluyor 36 ay vadeyle ödeme yapabilirsiniz.
Acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanma konusunda ilk tercihleri kamu bankaları oluyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilere finansman desteği veriliyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı yüzde kaçtır? 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz.